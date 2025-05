WERBUNG

Das Ausmaß der Korruption in den EU-Ländern hat sich das zweite Jahr in Folge vergrößert. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Jahresindex hervor, Ungarn hat in punkto Korruption europaweit am schlechtesten abgeschnitten, aber auch große Volkswirtschaften wie Frankreich und Deutschland sind in dem Index zurückgefallen.

Transparency International (TI), eine internationale NGO mit Sitz in Berlin, die den Korruptionswahrnehmungsindex erstellt, sagte, dass von den insgesamt 180 untersuchten Ländern etwa ein Viertel die niedrigste Punktzahl erreicht hat, seit die NGO 2012 begann, ihre aktuelle Methodik für ihr globales Ranking zu verwenden.

Der TI-Index misst die Wahrnehmung von Korruption im öffentlichen Sektor anhand von 13 Datenquellen, von der Weltbank bis hin zu privaten Risiko- und Beratungsunternehmen, und bewertet Länder und Gebiete auf einer Skala von 0 "hochgradig korrupt" bis 100 "sehr sauber".

Der regionale Durchschnitt für Westeuropa und die EU lag in diesem Jahr bei 64, gegenüber 65 im letzten Jahr. Vor 2023 war dieser Wert laut TI seit etwa einem Jahrzehnt nicht mehr gesunken.

Europas Fähigkeit, die Korruption zu bekämpfen, lässt zu wünschen übrig und behindert die Antwort der EU auf Herausforderungen, die von der Klimakrise bis hin zu einer schwächelnden Rechtsstaatlichkeit und überlasteten öffentlichen Diensten reichen, so der diesjährige Bericht.

Seit geraumer Zeit haben Gesetzeslücken, mangelhafte Durchsetzung und Ressourcenknappheit die EU-Länder daran gehindert, die Korruption wirksam zu bekämpfen, so die Analysten von TI Europa.

"Aber jetzt gehen einige Regierungen noch weiter, untergraben oder politisieren den Rahmen für die Korruptionsbekämpfung und lassen die Erosion der Rechtsstaatlichkeit zu", schrieben sie am Dienstag.

Ungarn und die Slowakei im Blickpunkt

Das Schlusslicht der regionalen Rangliste für Westeuropa und die EU bildet Ungarn mit einem Wert von 41, ein Punkt weniger als im Vorjahr. In der Zusammenfassung seiner Bewertung hob TI die "systemische Korruption und den kontinuierlichen Verfall der Rechtsstaatlichkeit" während der 15-jährigen Regierungszeit von Premierminister Viktor Orbán hervor.

Der Bericht bezog sich auf die jüngsten US-Sanktionen gegen den ungarischen Regierungsbeamten Antal Rogán - Kabinettschef des Ministerpräsidenten und enger Mitarbeiter Orbáns - wegen angeblicher Korruption bei der Vergabe öffentlicher Aufträge an angebliche Verbündete.

Orbán und seine Regierungspartei Fidesz haben die Korruptionsvorwürfe wiederholt zurückgewiesen.

Bulgarien, Rumänien und Malta waren die anderen Schlusslichter in der Region, während die Slowakei als ein Land, das man im Auge behalten sollte, bezeichnet wurde, nachdem ihr Wert im ersten vollen Jahr der Regierung von Premierminister Robert Fico um fünf Punkte auf 49 gefallen war.

"Zahlreiche Reformen untergraben die Kontrollen zur Korruptionsbekämpfung und umgehen die öffentliche Konsultation", heißt es in dem Bericht.

In den letzten Wochen kam es in der slowakischen Hauptstadt Bratislava zu großen Protesten, bei denen die Demonstranten Fico beschuldigten, die demokratischen Werte zu untergraben und sich Russland anzunähern. Fico sagte, seine Gegner würden versuchen, die Regierung zu stürzen.

Korruption und Klimakrise sind miteinander verwoben

TI stellte auch fest, dass Frankreich um vier Punkte auf 67 und Deutschland um drei Punkte auf 75 Punkte zurückfiel, was zum Teil auf den Einfluss der Unternehmenslobbyisten auf die Klimapolitik und -maßnahmen zurückzuführen ist.

"Zwei der größten Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht, sind eng miteinander verwoben: Korruption und die Klimakrise", so TI im Vorwort zum diesjährigen Index.

Ein Mangel an angemessenen Transparenz- und Rechenschaftsmechanismen erhöht das Risiko, dass Klimagelder missbraucht oder veruntreut werden, während Interessenkonflikte unter Politikern und Lobbying durch umweltverschmutzende Industrien bei Entscheidungsträgern ein Problem darstellen, so der Bericht.

"Diese Faktoren haben die Verabschiedung der ehrgeizigen Politiken und Maßnahmen, die zur Bekämpfung des Klimawandels erforderlich sind, behindert, indem sie die Interessen kleiner Gruppen gegenüber dem Gemeinwohl begünstigt haben", so TI.

"Die Korruptionskrise ist ein großes Hindernis für die Lösung der Klimakrise".

Der globale Durchschnittswert des Index blieb gegenüber 2023 unverändert bei 43, wobei mehr als zwei Drittel der Länder weniger als 50 Punkte erreichten.

Die besten Ergebnisse erzielten Dänemark - das zum siebten Mal in Folge am Gipfel teilnahm - mit 90 Punkten, Finnland mit 88 und Singapur mit 84 Punkten. Der Südsudan erreichte nur acht Punkte und verdrängte damit Somalia um einen Punkt als korruptestes Land der Welt in diesem Jahr.