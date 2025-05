WERBUNG

Der großflächige Stromausfall auf der iberischen Halbinsel hat Debatten über Schwachstellen und Energiesicherheit ausgelöst. Es ist ein Thema mit vielen Verzweigungen, einschließlich der Sicherheit der Versorgung mit Rohstoffen, die die Produktion von Technologien zur Erzeugung und Speicherung sauberer Energie ermöglichen.

In einer sich stetig wandelnden Weltordnung, in der die Europäische Union versucht, angesichts der angespannten transatlantischen Beziehungen, des "Systemrivalen" China und der russischen Bedrohung Fuß zu fassen, setzt die EU weiterhin entschlossen auf die Beschaffung kritischer Rohstoffe für "strategische Autonomie".

Auch Spanien folgt nun diesem Beispiel und unternimmt Schritte im Spannungsfeld zwischen Energie und digitalem Wandel, geopolitischen Spannungen, Aufrüstungswettlauf und Handelsunsicherheiten. Doch während die EU versucht, ihre enorme Ressourcenabhängigkeit von China und anderen Ländern zu verringern, fordern viele der von der jüngsten Genehmigung neuer Bergbauprojekte durch Brüssel betroffenen Bevölkerungsgruppen Transparenz bei den Auswahlkriterien.

Mehr als 200 zivilgesellschaftliche Gruppen aus neun EU-Mitgliedstaaten haben Ende April einen Brief an die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola und die Fraktionsvorsitzenden im Europäischen Parlament geschickt. Sie fordern die Abgeordneten auf, sich dafür einzusetzen, dass die Europäische Kommission Auskunft zu den Plänen gibt - sie war ihnen bisher verweigert worden. "Wir brauchen Zugang zu diesen Informationen, um zu prüfen, ob die Anträge den rechtlichen Anforderungen entsprechen, und, falls dies nicht der Fall ist, um unsere zukünftigen Optionen zu erwägen", heißt es in dem Schreiben.

Von den 230 Unterzeichnern sind 90 Prozent (207) Spanier. Darunter sind zahlreiche Nachbarschaftsverbände aus Städten, die potenziell von Bergbauprojekten betroffen sind, Anwaltskanzleien, andere zivilgesellschaftliche Gruppen und auch Organisationen wie "Ecologistas en Acción" und "Amigas de la Tierra". "Wir wollen unser Recht auf Zugang zu öffentlichen und umweltrelevanten Informationen in Verfahren wahrnehmen, die über unseren Verbleib in den Gebieten, in denen wir leben, entscheiden", erklärt die Plattform SOS Suído-Seixo, die gegen das Lithiumabbauprojekt Mina Doade in Galicien protestiert.

Ziel der Petition ist nach Angaben von Ecologistas en Acción, "die ökologischen und sozialen Auswirkungen" der genehmigten Projekte beurteilen zu können. "Der Mangel an Transparenz verunsichert", fügt die Gruppe hinzu, die auch befürchtet, dass die Beschleunigung der Genehmigungen aufgrund der Erwägung eines strategischen Projekts "die effektive Beteiligung der lokalen Bevölkerung verhindert".

Europa will seine Versorgung "sichern und diversifizieren"

Mit der jüngsten Genehmigung der Europäischen Kommission für eine erste Serie von 47 strategischen Projekten - sieben davon in Spanien - zur "Sicherung und Diversifizierung des Zugangs zu Rohstoffen in der EU" versucht die EU, das Tempo in einem Wettlauf zu verschärfen, in dem China seit Jahrzehnten die Nase vorne zu haben scheint - und in dem US-Präsident Trump mit expansionistischem Eifer auf den Plan getreten ist.

Eine davon führt nach Grönland, dem autonomen dänischen Territorium, das reich an kritischen Mineralienreserven ist und das der US-Präsident als "absolute Notwendigkeit" für seine "nationale Sicherheit" ins Visier genommen hat. Seine Ambitionen führen ihn auch in die Ukraine, wo Washington versucht, seine transaktionale Diplomatie durchzusetzen. Washington hat vor kurzem einen Mineraliendeal mit Kiew abgeschlossen, der darauf abzielt, aus der anhaltender Unterstützung im Krieg gegen Russland Kapital zu schlagen.

Eine Karte der strategischen Projekte zur Beschaffung kritischer Rohstoffe in der EU Comisión Europea

Ohne Rohstoffe kann keine Energiewende geben - Windturbinen, Sonnenkollektoren oder Batterien für Elektrofahrzeuge können beispielsweise nicht ohne sie funktionieren.

Die EU hat eine Reihe von Rohstoffen identifiziert, die in dem Prozess von strategischem Interesse sind und die auch für die neuen digitalen Technologien, die Militär- und die Raumfahrtindustrie von zentraler Bedeutung sind.

Die im vergangenen Jahr von der EU verabschiedete "Europäische Akte über Schlüsselrohstoffe" setzt das Ziel, bis 2030 zehn Prozent der von der EU benötigten kritischen Rohstoffe vor Ort zu gewinnen und 40 Prozent der Verarbeitung zu übernehmen sowie 25 Prozent des Bedarfs durch Recycling zu decken.

Die Strategie zur Sicherung des Zugangs zu diesen Ressourcen bezieht sich nicht nur auf den Boden der EU, sondern umfasst auch die Stärkung von Vereinbarungen mit Drittländern, um Lieferquellen zu diversifizieren - und die übermäßige Abhängigkeit Europas von China und anderen Ländern zu verringern.

Auf die asiatische Supermacht entfallen beispielsweise 62 Prozent der weltweiten Produktion von Seltenen Erden und 92 Prozent ihrer weltweiten Verarbeitung, so die Internationale Energieagentur. Nach eigenen Angaben der EU stammt die gesamte Versorgung der EU mit schweren seltenen Erden aus China.

Die EU will bei der Schürfung seltener Erden zulegen AP

Umweltgruppen stellen das Modell in Frage

Umweltgruppen sind misstrauisch, was die wahren Absichten Brüssels angeht. "Gestern wurden uns die gleichen Mineralien und Minen als unverzichtbar für die Energiewende verkauft. Heute werden sie uns als unverzichtbar für die europäische Aufrüstung verkauft. Was ist die Wahrheit? Wofür werden sie gebraucht?", fragt Adriana Espinosa, Leiterin des Bereichs natürliche Ressourcen und Abfall bei Amigas de la Tierra, im Interview mit Euronews.

Ihre Organisation ist der Meinung, dass es "ein Interesse daran gibt, dem Bergbau um jeden Preis Vorrang zu geben, weil die Rüstungsindustrie und der Metallurgiesektor in Brüssel viel Lobbyarbeit geleistet haben, um all diese Gesetze und die Wirtschaft bestimmter Akteure zu begünstigen, trotz der "ökologischen und sozialen Risiken".

Sie befürchtet auch, dass diese Dynamik die "Unzufriedenheit mit der Klimapolitik" verstärken wird, und weisen darauf hin, dass "es keine Garantie dafür gibt, dass die aus europäischem Boden gewonnenen Mineralien für die Energiewende verwendet werden, denn im Moment ist das, was als vorrangige Politik der europäischen Institutionen betrachtet wird, die Wiederaufrüstung".

Das eigentliche Problem sei jedoch der "Ausgangspunkt" der Debatten über den Bergbau und das "extraktivistische Rennen" rund um die Energiewende. "Sie versuchen, uns diesen Bedarf an Mineralien zu verkaufen und zu beschleunigen", anstatt sich auf Maßnahmen zu konzentrieren, die versuchen, die Nachfrage nach Mineralien zu reduzieren ", so Espinosa und bezieht sich dabei auf eine Studie von Ende 2023, die von seiner Organisation veröffentlicht und vom gemeinsamen Forschungsinstitut für Energie- und Ressourceneffizienz von Aragon erstellt wurde.

Der Analyse zufolge sind die Technologien, bei denen im Rahmen der Energiewende und des digitalen Wandels am meisten Mineralien benötigen werden, nicht diejenigen, die mit Photovoltaik oder Windenergie zu tun haben, sondern zum Beispiel private Elektrofahrzeuge. "Sie sind der große Motor dieser Nachfrage nach Mineralien", wie Espinosa sagt. Die Studie verweist auf eine Kombination von Maßnahmen, mit denen sich die Nachfrage bis 2050 für alle analysierten Metalle um 34 Prozent und für Schlüsselelemente wie Lithium sogar um die Hälfte senken ließe.

Dazu gehören die Verlängerung der Nutzungsdauer von Technologien, Verbesserungen beim Recycling von Metallen, die Wiederverwendung von Batterien für Elektroautos und die Reduzierung der privaten Autobestände zugunsten eines Mobilitätsmodells, das den kollektiven Elektroverkehr stärkt und fördert.

In Bezug auf die Debatte über den Bergbau ist Espinosa kategorisch: "Wir werden keine Mine irgendwo auf der Welt befürworten oder für zulässig erachten, solange wir mit einem Produktionsmodell fortfahren, das auf unbegrenztem Wachstum basiert, das die Rechte der lokalen Gemeinschaften verleugnet und das vor allem die Rechte der großen Bergbau- und Rüstungskonzerne in den Vordergrund stellt".

Schätzungen und Empfehlungen der Weltbank

Ein von der Weltbank im Jahr 2020 veröffentlichter Bericht schätzt, dass drei Milliarden Tonnen Mineralien und Metalle für die Umsetzung von Wind-, Solar- und geothermischer Energie sowie für die Entwicklung von Energiespeichersystemen benötigt werden, um "eine Zukunft unter 2°C Erderwärmung" zu gewährleisten.

Die Studie prognostiziert, dass selbst bei einer signifikanten Steigerung des Recyclings "eine starke Nachfrage nach Primärmineralien bestehen bleiben wird", was insbesondere "für die Mineralien mit dem höchsten Nachfragewachstum gilt, für die es kein vorhandenes Material für Recycling und Wiederverwendung gibt".

Die in Washington ansässige Agentur fügt hinzu, dass "künftige Steigerungen der Recyclingraten eine wichtige Rolle bei der Abschwächung der Nachfrage nach Primärmineralien spielen können, ebenso wie die Wiederverwendung von Komponenten für Energiespeichertechnologien". In dem Bericht werden daher "weitere politische Maßnahmen zur Intensivierung von Aktionen" gefordert, um Anreize für Recycling und Wiederverwendung zu schaffen.

Das Potenzial der kritischen Rohstoffe in Spanien

Das spanische Institut für Geologie und Bergbau (IGME-CSIC) hat es sich zur vorrangigen Aufgabe gemacht, die Bemühungen um einen erfolgreichen Abschluss des ökologischen Übergangs zu unterstützen. Obwohl Spanien nicht das einzige Land mit Bodenschätzen in der EU ist, wird ihm aufgrund mehrerer Faktoren eine wichtige Rolle zugeschrieben: unter anderem wegen seiner relativ großen Fläche, seiner "großen geologischen Vielfalt" und der Wahrscheinlichkeit, "Lagerstätten von sogenannten kritischen Mineralien zu finden". Das erklärt Ester Boixereu, Expertin für mineralische Ressourcen am IGME-CSIC gegenüber Euronews.

Das spanische Ministerium für ökologischen Wandel hat Anfang April das Anhörungs- und öffentliche Informationsverfahren für den Vorschlag abgeschlossen. Der Entwurf wurde im März auf einer Veranstaltung in Madrid vorgestellt, auf der der Staatssekretär für Energie, Joan Groizard erklärte, dass der Plan "einen '360°-Ansatz' für die Bewirtschaftung von Rohstoffen" anstrebt, der sich auf die Ermittlung des Bedarfs, Recycling und die Kreislaufwirtschaft, die Rückverfolgbarkeit der von uns importierten Materialien, die Kenntnis der in Spanien vorhandenen Ressourcen und die Rückgewinnung und nachhaltige Wiederherstellung von Flächen konzentriert".

Der vorgeschlagene Ansatz steht im Einklang mit dem europäischen Rohstoffgesetz und beinhaltet die Umsetzung des Nationalen Programms für Bergbauexploration 2025-2029, das sich noch bis zum kommenden Freitag in der Phase einer öffentlichen Anhörung befindet und bis spätestens 24. Mai bei der Europäischen Kommission eingereicht werden muss.

Grund dafür ist eine Auflage aus Brüssel, die darauf abzielt, Kenntnisse über die mineralischen Ressourcen des Landes zu verbessern, wobei der Schwerpunkt auf den von der EU als kritisch eingestuften Rohstoffen liegt. Als in Spanien das letzte Mal im Rahmen des nationalen Bergbauplans, der zwischen 1969 und 1970 erstellt wurde, eine Schürfung von vergleichbarer Tiefe durchgeführt wurde, waren Ressourcen wie Lithium, Nickel, Kobalt und seltene Erden noch nicht auf dem Radar. Heute werden sie als grundlegend angesehen.

Die IGME-CSIC, die autonomen Gemeinschaften (die die Bodenschätze in ihren Gebieten verwalten) und andere Akteure werden sich an der Durchführung des Explorationsprogramms beteiligen. Aufgrund seines Umfangs und der strategischen Dimension ist es das erste Programm dieser Größenordnung seit Jahrzehnten, obwohl die IGME-Wissenschaftler schon seit langem dazu forschen. "Die Untersuchung des spanischen Bergbaupotenzials ist etwas, was die Verwaltung schon immer getan hat", so Ester Boixereu. Der Plan sei eine "stärkende Maßnahme, um kritische Rohstoffe zu untersuchen", fügt sie hinzu.

Erkundung von Primärlagerstätten und Bergbaurückständen

Bei der Suche nach unbekannten Mineralien sollen neueste Technologie genutzt werden. Dazu werden frühere geowissenschaftliche Studien überprüft und neue Sondierungen, geophysikalische und Fernerkundungsuntersuchungen durchgeführt. Neben der Erkundung von Primärvorkommen berücksichtigt das Programm auch Kriterien der Kreislaufwirtschaft, indem es die Suche nach Sekundärressourcen in mehr als tausend Bergbauabfallanlagen in Betracht zieht. Laut Boixereu soll ermittelt werden, "welche Ressourcen sich in den Teichen und Halden befinden, die in der Vergangenheit vielleicht uninteressant waren, jetzt aber nutzbar gemacht werden können".

Das Programm wird auch den Wert der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor hervorheben. Auch wenn das Budget noch nicht feststeht, wird es nach Angaben des Ministeriums über einen eigenen Finanzrahmen verfügen, der zwei Fördermechanismen für die Suche nach unbekannten Ressourcen und Abfallanlagen vorsieht.

Die Gebiete Spaniens, die von größtem Interesse sind und in denen am ehesten kritische Rohstoffvorkommen vermutet werden, sind die westliche Hälfte und der Süden der Halbinsel. Spanien ist derzeit der einzige EU-Produzent von Strontium, der erste von Flussspat und der zweite von Kupfer und Magnesit.

Außerdem werden andere wichtige Rohstoffe wie Wolfram, Feldspat und Tantal produziert. Abgesehen von den grundlegenden Rohstoffen ist Spanien auch ein hervorragender Produzent von Baumaterialien: Es ist der führende Produzent von Gips in der EU, der weltweit führende Produzent von Dachschiefer, der zweitgrößte Produzent von Marmor und Ziergestein weltweit und der drittgrößte Produzent von Granit.