Von Osama Rizvi

Ende Oktober hielt die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Zinssatz bei 4 %, nachdem sie ihn seit Juli 2022 zehn Mal in Folge erhöht hatte. Da sich die Inflation abkühlt, erklärt der Wirtschaftswissenschaftler Osama Rizvi für Euronews Business die Aussichten auf eine Zinssenkung.

WERBUNG

Die nächste EZB-Sitzung findet am 14. Dezember 2023 statt, und Analysten erwarten, dass die europäische Zentralbank die Zinsen irgendwann senken wird. Das letzte Mal hat sie die Zinsen bei 4 % eingefroren, aber was wird ihr nächster Schritt sein und warum ist das wichtig? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden.

Wie wirken sich die Zinssätze auf uns aus?

Höhere Zinssätze wirken sich nachteilig auf die Verbraucher aus, da Hypotheken und Zinsen für andere Kredite teurer werden. Außerdem werden die steigenden Kosten der Unternehmen (jetzt, da die Zinsen hoch sind) in der Regel an die Verbraucher weitergegeben, was im Wesentlichen bedeutet, dass Sie mehr für alltägliche Dinge bezahlen müssen.

Verbraucher müssen mehr bezahlen

Dies trägt zur Krise der Lebenshaltungskosten bei, von der die meisten Menschen in Europa auf die eine oder andere Weise betroffen sind. Sinken die Zinssätze, ist das Gegenteil der Fall, und die Wirtschaft expandiert insgesamt.

Die Zentralbank der Eurozone ist die Europäische Zentralbank, die achtmal im Jahr (alle 6 Wochen) zusammentritt, um den Zinssatz festzulegen. Diese Sitzung wird als geldpolitische Sitzung des EZB-Rates bezeichnet.

Warum werden die Zinssätze erhöht?

Ein steigender Zinssatz hat verschiedene Funktionen, die wichtigste ist jedoch die Bekämpfung der Inflation.

Nach der Pandemie erlebte die Welt einen noch nie dagewesenen Anstieg der Inflation. Dafür gab es viele Gründe, aber der wichtigste war der Anstieg der Geldmenge. Da die Versorgungsketten in der ganzen Welt gestört und unterbrochen waren, führten diese Unterbrechungen zu einem Anstieg der Warenpreise, wie am Baltic Dry Index - der die Kosten für die Verschiffung von Trockenmassengütern abbildet - zu erkennen war, der den höchsten Stand seit 12 Jahren erreichte.

Rohstoffe werden teurer

Dies führte zu einem Anstieg der Rohstoffkosten. Ein Unternehmen in Europa, das Garn aus Bangladesch importiert, musste nun doppelt so viel bezahlen wie vor der Pandemie. Der Eigentümer würde diesen Kostenanstieg an die Verbraucher weitergeben, was wiederum zu einer Inflation führt.

Die Zentralbanken in der ganzen Welt, darunter auch die Europäische Zentralbank (EZB), bekämpfen die Inflation, indem sie die Zinssätze erhöhen.

Wird die EZB im Jahr 2024 die Zinsen senken?

Nachdem wir nun das Innenleben der Geldpolitik und ihre Beziehung zur Inflation kennen, ist es an der Zeit, die wichtigste Frage zu stellen: Wird die EZB den Leitzins das nächste Mal senken?

Die Inflation in der Eurozone fiel im November auf 2,4 % und damit auf den niedrigsten Stand seit Juli 2021. Die EZB strebt eine Inflation von 2 % an, und die Wirtschaft scheint sich in diese Richtung zu bewegen.

Die derzeitige Stimmung scheint darauf hinzudeuten, dass die EZB die erste Zentralbank sein wird, die den Leitzins senkt, wie die Äußerungen von Francois Villeroy de Galhau auf einer kürzlich abgehaltenen Konferenz zeigen. Er sagte, dass wir ohne einen Schock davon ausgehen können, dass der Zinserhöhungszyklus nun vorbei ist, da die Fortschritte bei der Disinflation "schneller als erwartet" waren.

Disinflation schneller als erwartet

Dies führte dazu, dass die Renditen von Staatsanleihen auf ein Mehrmonatstief fielen, da die Anleger nun auf eine Zinssenkung setzen, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung bei 75 % liegt, verglichen mit 40 % in der letzten Woche. Goldman Sachs hat außerdem das geschätzte Datum für eine Zinssenkung durch die EZB vom dritten Quartal 2024 auf das zweite Quartal verschoben.

Andere meinen jedoch, es sei zu früh, die Champagnerflasche zu öffnen, da der Kampf gegen die Inflation noch nicht vorbei sei. Innes McFee, Chefvolkswirt bei Oxford Economics, sagte, die EZB sei am meisten gefährdet, einen geldpolitischen Fehler zu begehen (indem sie die Zinsen zu früh senkt).

Chrsitine Lagarde, die Präsidentin der EZB, erwartet einen erneuten Anstieg der Inflation ARIS OIKONOMOU/AFP or licensors

Chrsitine Lagarde, die Präsidentin der EZB, teilte ihre Befürchtungen, dass die Inflation wieder ansteigen wird, da die Subventionen für Energiepreise wegfallen werden.

Zu Beginn des letzten Monats machte sie außerdem deutlich, dass die EZB frühestens "in den nächsten Quartalen" mit Zinssenkungen beginnen werde. Dies deckt sich mit einer Umfrage vom November, bei der 55 % der Befragten der Meinung waren, dass die EZB bis Mitte 2024 mit einer Lockerung ihrer Geldpolitik beginnen wird.

WERBUNG

Angesichts der geopolitischen Unwägbarkeiten in der Weltwirtschaft ist es zu früh, etwas mit Sicherheit zu sagen. Sicher ist jedoch, dass die Zinssätze in absehbarer Zeit nicht steigen werden.