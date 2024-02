Ein hochmodernes Schiff ist auf der Mission, "den Ozean zu erforschen und ihn der Welt zurückzugeben". Wie wertvoll ist diese Tiefsee-Philanthropie?

OceanXplorer erweitert die Vorstellung davon, was ein Schiff sein kann. Mit einer Länge von 87 Metern bietet es Platz für zwei Tiefsee-Tauchboote - eines für Wissenschaftler, das andere für die Medien - und für Labore, die wie Filmsets beleuchtet sind.

Als ich das Schiff im Dezember anlässlich des UN-Klimagipfels in Dubai besuche, wird der rote Teppich ausgerollt. Es liegt in einem bewachten Hafenarm und beherbergt seit Tagen eine Reihe hochrangiger Gäste wie Bill Gates und jordanische königliche Hoheiten.

Laut OceanX - einem gemeinnützigen Zweig von Dalio Philanthropies, der die vielfältigen philanthropischen Interessen der Dalio-Familienmitglieder fördert - ist dies das modernste Medien- und Forschungsschiff der Welt. Deren Vermögen stammt von Ray Dalio, dem 74-jährigen amerikanischen Milliardär, der Bridgewater Associates, den größten Hedgefonds der Welt, gegründet hat.

"Die Kombination aus beidem ist unser Geheimrezept", erklärt Mark Dalio, sein Sohn und Co-CEO von Ocean X, den Journalist:innen an einem weiteren wolkenlosen Tag im Emirat den USP des Unternehmens.

Was ist OceanX?

Euronews Green wurde eingeladen, OceanXplorer während des offiziellen Ruhetages der COP28 in Dubai im Dezember 2023 zu besichtigen. Euronews Green

Der Name ist ein offensichtliches Echo auf SpaceX, das von Elon Musk gegründete US-Raumfahrtunternehmen mit dem Ziel, die Menschheit zu einer "raumfahrenden Zivilisation" zu machen.

Ray Dalio hat sich aus dem milliardenschweren Wettlauf um die Raumfahrt zurückgezogen, aber seine Entscheidung, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, hat einen gewissen Wettbewerbsvorteil. "Die Erforschung der Ozeane erscheint mir viel spannender und wichtiger als die Erforschung des Weltraums", sagte er unter anderem der Financial Times. "Im Weltraum wird man keine Aliens sehen, aber in der Tiefsee schon."

Die radikal geheimnisvollen Tiefen des Meeres als die letzte Grenze der amerikanischen Erforschung darzustellen, wird nicht jedem gefallen. Aber wenn Sie schon einmal einen Dokumentarfilm über die Tiefsee gesehen haben, dann ist die Anziehungskraft nachvollziehbar und die Prämisse wahr: Nur 5 Prozent des Ozeans sind nach Angaben des UN-Gremiums für Meeresforschung von Menschen erforscht und kartiert worden.

OceanX hat es sich zur Aufgabe gemacht, "Wissenschaftler dabei zu unterstützen, den Ozean zu erforschen und ihn der Welt durch fesselnde Berichterstattung näher zu bringen."

OceanXplorer, ein ehemaliges norwegisches Ölvermessungsschiff, bekannt als Volstad Surveyor, wurde zwei Jahre lang in einer niederländischen Werft umgebaut. Courtesy of OceanX

Das Unternehmen wurde 2016 gegründet, aber die maritimen Wurzeln der Dalios reichen weiter zurück. Im Jahr 2011 kaufte Ray ein Forschungsschiff namens Alucia und ein Tiefseetauchboot, mit dem ein Jahr später ein Team von Wissenschaftler:innen die ersten Aufnahmen des schwer fassbaren Riesentintenfischs in seinem natürlichen Lebensraum machte.

Mark, der damals als Associate Producer beim Fernsehsender National Geographic arbeitete, schlug seinem Vater vor, ein Multimedia-Unternehmen zu gründen, um die Abenteuer der Alucia zu dokumentieren. Sie hatten 2015 die Ehre, den britischen Nationalhelden David Attenborough bei seinem ersten Tiefseetauchgang am Great Barrier Reef zu begleiten.

Alucia Productions wurde in OceanX Media umgewandelt. Und die Alucia selbst (die 2018 für mehr als 18 Millionen Euro verkauft wurde) wurde durch die OceanXplorer ersetzt - ein ehemaliges norwegisches Ölvermessungsschiff, das nach dem Kauf durch Dalio umfassend renoviert wurde. OceanX gibt nicht an, wie viel sein hochmodernes Dieselschiff gekostet hat, aber eine Superyacht-Website schätzt es auf rund 186 Millionen Euro und beziffert die Betriebskosten auf ein Zehntel davon pro Jahr.

"Es handelt sich nicht um eine Luxusyacht", erklärte Vincent Pieribone, Co-CEO und Chief Science Officer von OceanX, gegenüber Reportern in Dubai, "und die Tatsache, dass unser Land [die USA] kein solches Schiff hat, ist eine nationale Peinlichkeit".

"Wir sind keine Touristenattraktion": Wozu sind die Tauchboote von OceanX da?

Die U-Boote der Organisation werden von Triton Submarines in Florida hergestellt, mit knapp 17 Zemtimeter dicken Acrylhüllen der deutschen Firma Heinz Fritz. Courtesy of OceanX

Unsere Tour beginnt im U-Boot-Hangar der OceanXplorer, wo wir den beiden Tiefseetauchbooten gegenüberstehen. Diese riesigen Kugeln aus Plexiglas können ihre kleinen Besatzungen 1 000 Meter tief tragen.

Eines der U-Boote ist für Forscher optimiert und verfügt über eine modulare Ausrüstung, zu der auch eine Maschine gehört, die "im Grunde genommen ein Staubsauger ist", erklärt U-Boot-Pilot Colin, der Proben vom Meeresboden aufsaugt, um sie in den bordeigenen Labors zu verarbeiten.

An dem anderen U-Boot ist eine Reihe von Kameras angebracht, die sowohl die kleinsten Meereslebewesen als auch Weitwinkelaufnahmen des Wissenschafts-U-Boots in Aktion aufnehmen können. Es kann auch in Echtzeit senden, indem es Videosignale auf Lichtstrahlen an die Oberfläche schickt. Ein Meeresbiologe hat sich letzten Monat von den Seychellen aus, wo OceanXplorer derzeit stationiert ist, in das Weltwirtschaftsforum in Davos eingewählt.

Mark Dalio (rechts) spricht mit Journalist:innen über den einzigartigen Ansatz von OceanX neben dem ROV (Ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug). Euronews Green

Tauchboote (und Milliardäre) haben letztes Jahr eine schlechte Presse bekommen, als das U-Boot "Titan" von OceanGate, das die Titanic besichtigen sollte, tödlich implodierte. "Das hat natürlich ein Schlaglicht auf die Branche geworfen", sagt Andrew Craig, Leiter des ROV-Teams von OceanX. "Aber wir betreiben sie als wissenschaftliche Maschinen und nicht als Vergnügungsschiffe... Wir sind keine Touristenattraktion. Wir sind ein echtes wissenschaftliches Forschungsschiff".

Das ROV (Remotely Operated Vehicle, Ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug) kann an einem Kabel angebunden 6 000 Meter tief tauchen, um noch abgelegenere Orte wie Hydrothermalquellen und Unterwasservulkane zu erkunden.

Die Kombination all dieser Technologien auf einem Schiff macht die OceanXplorer so einzigartig, erklärt uns Mark Dalio im Missionskontrollraum oder "Nervenzentrum" des Schiffes. Vor Stühlen im Gamer-Stil leuchten Dutzende von Bildschirmen mit Echtzeitaufnahmen aller beweglichen Teile auf - mehr als ich als Nicht-Wissenschaftlerin verstehen kann, aber es sieht auf jeden Fall so aus.

Was macht das Wissenschaftsteam von OceanX?

OceanXplorer's Missionskontrolle oder 'Nervenzentrum'. Auch in anderen Schiffsräumen gibt es Bildschirme, damit die Besatzungsmitglieder auf Expeditionen in Verbindung bleiben Courtesy of OceanX

Alles, was aus der Tiefe geholt wird, wird in das Trockenlabor gebracht. Die Ausrüstung ist hier kleiner, aber nicht weniger anspruchsvoll. Es gibt einen 3D-Scanner mit einer Auflösung im Submillimeterbereich, der beispielsweise einen digitalen Zwilling eines Fisches erstellen und in einer Online-Datenbank speichern kann.

Ein großer Teil dieser Arbeit besteht darin, die Lücken in unserem Wissen zu füllen. Dabei geht es nicht unbedingt darum, neue Arten zu finden - obwohl die Leiterin des Wissenschaftsprogramms, Mattie Rodrigue, sagt: "Das passiert sehr oft - vor allem bei uns." Das Team stößt oft auf Arten, die noch nicht öffentlich dokumentiert sind. In diesem Fall können sie das Referenzgenom aufzeichnen - im Wesentlichen die DNA digitalisieren.

Ein OceanX-Forscher bearbeitet Korallenproben; (R) Wissenschaftliche Programmdirektorin Mattie Rodrigue bei der Arbeit im Trockenlabor. Courtesy of OceanX

Sie können auch Umwelt-DNA (eDNA) aus dem Wasser entnehmen, um den genetischen Fingerabdruck eines Tieres anhand der Zellen, die es abgibt, zu erfassen. Mit genügend Informationen können sie sogar feststellen, ob ein Fisch trächtig oder gestresst ist - und so Hinweise darauf liefern, wie er sich an veränderte Bedingungen anpasst.

"Ground Truthing" oder "Ocean Truthing Klimamodelle" - so beschreibt Rodrigue ihre Arbeit im weiteren Sinne. In den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Beispiel stützt sich die Ozeanografie in hohem Maße auf Satellitendaten, was bedeutet, dass die Vorhersagen weit vom Ziel entfernt sein können. Während seines Aufenthalts auf der COP28 arbeitete OceanX mit Wissenschaftler:innen der New York University Abu Dhabi zusammen, um die Verbreitung von Korallenlarven und die Möglichkeiten der Zucht hitzeresistenter Korallen zu untersuchen.

"Wir sehen das Schiff und OceanX an vorderster Front", sagt Mark, "wir sammeln all diese Daten, um die wissenschaftliche Gemeinschaft und die Regierungen besser darüber zu informieren, wie sich die Dinge verändern."

Licht, Kamera, Action: Wie teilt OceanX seine Ergebnisse mit der Welt?

Vincent Pieribone, Professor für Neurowissenschaften an der Yale School of Medicine, beklagt, dass zwar viel Klimawissenschaft betrieben wird, aber die Tausenden von akademischen Arbeiten, die jedes Jahr veröffentlicht werden, die Menschen einfach nicht erreichen.

Wie kann man sich also durchsetzen? "OceanXplorer ist das Vehikel, das Funktionalität mit dem Aussehen eines Filmsets kombiniert", sagt Mark.

Der Filmregisseur James Cameron (berühmt durch Titanic) ist ein weiterer großer Name im Umfeld von OceanX - er ist seit langem fasziniert vom Ozean und der Technologie, die zum Ausloten seiner Tiefen erforderlich ist. Er hat das Team bei der Einrichtung des OceanXplorer beraten; biolumineszierende farbige Lichter ziehen sich an der Decke entlang, und es gibt Aufhängungen für Kameras, die über Kopf laufen. Auch in die Tische sind Lichter eingelassen, um die Reaktionen der Forscher zu beleuchten und die Höhen und Tiefen der wissenschaftlichen Arbeit zu übermitteln.

Wenn das Schiff in vollem Gange ist, sind bis zu 72 Personen an Bord, von denen eine ganze Reihe im Medienbereich tätig ist. OceanX hat mehr als 4 Millionen Follower auf TikTok, wo das Team oft lustige Videos von seinen Expeditionen postet, in denen es der Generation Z Wissenswertes über die Ozeanforschung und das Schiffsleben vermittelt.

Andere Teile der emotionalen Landschaft rund um OceanX können sich ein wenig überladen anfühlen. Ist es wirklich so, dass sie, wie Mark es ausdrückt, "die Öffentlichkeit inspirieren müssen, sich in die Ozeane zu verlieben"? Oder, wie Dr. Pieribone vorschlägt, OceanXplorer das Gegenmittel zu den Angriffen auf Klimawissenschaftler:innen in den USA ist und den Menschen hilft, die Menschlichkeit der Experten zu erkennen?

Sollte die Meeresforschung mit privaten Geldern finanziert werden?

Bei der Vorführung einer neuen National Geographic-Serie über den Hubschrauberlandeplatz wird die Rolle von Mark Dalio als Erfüllung eines "Lebenstraums" beschrieben.

Spielt es eine Rolle, dass der persönliche Ehrgeiz mit dem Zweck von OceanX verbunden ist? Dass dieses fortschrittlichste Schiff seiner Art in erster Linie im Dienste der philanthropischen Interessen der Familie Dalio steht?

"Im Guten wie im Schlechten", schrieb Steven A. Edwards, damals politischer Analyst bei der American Association for the Advancement of Science, vor einem Jahrzehnt, "wird die Praxis der Wissenschaft im 21. Jahrhundert immer weniger durch nationale Prioritäten oder Peer-Review-Gruppen geprägt, sondern vielmehr durch die besonderen Vorlieben von Einzelpersonen, die über große Geldbeträge verfügen."

Ray Dalio sagt, dass die Erforschung der Ozeane spannender und wichtiger ist als die Erforschung des Weltraums. Ng Han Guan/AP

Zu seiner Verteidigung sei gesagt, dass OceanX ein gemeinschaftliches Unternehmen ist. Die länderübergreifende Natur von Ozeanreisen - OceanXplorer ist auf den Marshallinseln registriert - bedeutet, dass Genehmigungen Monate im Voraus eingeholt werden müssen und die Zusammenarbeit mit akademischen Instituten und NROs sorgfältig abgestimmt wird.

Die meisten großen öffentlichen Meeresorganisationen wie die Zwischenstaatliche Ozeanographische Kommission (UNESCO Ocean) haben in irgendeiner Form mit OceanX zusammengearbeitet. Eine Forschungsorganisation im Vereinigten Königreich lehnte es ab, sich angesichts ihrer Verbindung zu ozeanographischen Fördermitteln zu äußern.

Jeremy Weirich, Direktor für Ozeanforschung bei der amerikanischen National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), erklärte jedoch gegenüber Euronews Green, dass er die Bemühungen von Organisationen wie OceanX, dem Schmidt Ocean Institute, dem Ocean Exploration Trust und anderen philanthropischen und privaten Akteuren "absolut begrüßt".

"Für mich ist es keine Frage von "entweder/oder", sondern ein Fall von "sowohl als auch", d.h. wir brauchen sowohl die philanthropisch unterstützten als auch die öffentlich finanzierten maritimen Betreiber, die wertvolle Daten und Informationen über den unbekannten Ozean sammeln", fügt er hinzu.

"Die Gemeinschaft der Meeresforscher ist immer noch relativ klein, während die unerforschten und kaum bekannten Gebiete des Ozeans nach wie vor riesig sind. Glücklicherweise arbeiten wir bereits zusammen und überlegen, wie wir unsere einzigartigen Operationen und Aktivitäten besser koordinieren können".

In seinem jüngsten PR-Schreiben von den Seychellen betont OceanX seine Zusammenarbeit mit einheimischen Wissenschaftlern, die "zum ersten Mal in der Geschichte einheimischen Forschern dabei helfen, wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse über ihre eigene klimasensible Region zu liefern".