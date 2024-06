Wissenschaftliche Beobachter sind wichtig für den Schutz der Meere

Das Meer hat mich schon als Kind fasziniert. Ich bin in einer sehr städtischen Gegend aufgewachsen, dort gab es nicht viel Natur. Das Einzige, was ich hatte, war das Meer, und so verbrachte ich meine Kindheit damit, am Strand herumzulaufen, Krabben zu fangen und alle möglichen Küstenbewohner und -arten zu beobachten.