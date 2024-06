"Just Stop Oil": Klimaaktivisten besprühen Stonehenge mit orangener Farbe

"Just Stop Oil"-Demonstranten haben am Vorabend der Sommersonnenwende Stonehenge mit orangener Farbe besprüht, um die nächste britische Regierung aufzufordern, sich rechtlich zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen bis 2030 zu verpflichten.

Die britische Polizei hat zwei Personen festgenommen, nachdem die Umweltaktivisten eine orangefarbene Substanz auf Stonehenge, die berühmte prähistorische UNESCO-Welterbestätte im Südwesten Englands, gesprüht hatten.

Die Protestgruppe Just Stop Oil bestätigte, dass zwei ihrer Aktivisten, Niamh L. (21) und Rajan N. (73), Stonehenge mit orangefarbener Farbe besprüht hätten. Sie wollen so die künftige britische Regierung auffordern, sich gesetzlich zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen bis 2030 zu verpflichten.

Das Video wurde in den sozialen Medien veröffentlicht. Die Gruppe gab an, "orangefarbene Speisestärke" verwendet zu haben, damit sie "vom Regen weggewaschen wird".

Die Wiltshire-Polizei teilte in einer Erklärung mit, dass sie "nach einem Vorfall in Stonehenge heute Nachmittag zwei Personen festgenommen" habe.

"Beamte waren vor Ort und haben zwei Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, das historische Monument beschädigt zu haben. Unsere Ermittlungen dauern an und wir arbeiten mit English Heritage zusammen."

Der Vorfall ereignete sich mitten im britischen Wahlkampf. Die britischen Wähler sind am 4. Juli aufgerufen, zu den Urnen zu gehen.

Der amtierende Premierminister Rishi Sunak bezeichnete den Vorfall als "einen schändlichen Akt des Vandalismus an einem der ältesten und wichtigsten Denkmäler Großbritanniens und der Welt".

"Just Stop Oil sollte sich für seine Aktivisten schämen", fügte er hinzu.

Ein Sprecher von "Just Stop Oil" erklärte, dass die Labour-Partei, die voraussichtlich die Wahl im nächsten Monat gewinnen wird, zwar versprochen habe, keine neuen Lizenzen für Öl- und Gasbohrungen zu erteilen, "aber wir alle wissen, dass dies nicht ausreicht".

"Just Stop Oil" erklärte, dass die Aktion am Tag vor der Sommersonnenwende stattfinden sollte, da sich viele Menschen am Standort versammeln, um dort zu feiern.

"Wir müssen zusammenkommen, um die Menschheit zu verteidigen, oder wir riskieren alles. Deshalb fordert 'Just Stop Oil', dass unsere nächste Regierung einen rechtsverbindlichen Vertrag über den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen bis 2030 unterzeichnet", so der Sprecher weiter. "Wenn wir uns nicht verpflichten, unsere Gemeinden zu verteidigen, werden sich die Unterstützer von Just Stop Oil (...) in diesem Sommer dem Widerstand anschließen, wenn ihre eigenen Regierungen keine sinnvollen Maßnahmen ergreifen."