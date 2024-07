Bringt Ralf Schumachers Coming-out mehr Diversität in die Formel 1?

Ralf Schumacher ist der bekannteste Formel-1-Fahrer, der sich geoutet hat. Das ist ein Wendepunkt, zeigt aber auch, dass der europäische Sport immer noch ein großes Problem mit der Diversität hat.

WERBUNG

Diese Woche hat sich der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher in einem Instagram-Post geoutet, der ihn und seinen Partner Étienne zeigt. Schumacher ist der bekannteste Sportler aus dem Spitzensport, der sich öffentlich als Mitglied der LGBTQ+-Gemeinschaft bekennt.

In seiner Karriere hat der 49-jährige Deutsche zwischen 1997 und 2007 in 180 Rennen sechs Siege und 27 Podiumsplätze errungen. Er ist auch einer der wenigen Formel-1-Piloten, die den Sport an der Seite eines Familienmitglieds ausübten, denn er fuhr an der Seite seines Bruders Michael, des siebenfachen Weltmeisters.

Am Sonntag postete Schumacher auf Instagram ein Foto von sich und Étienne mit der Bildunterschrift: "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann."

Seitdem hat der ehemalige Rennfahrer eine Flut von positiven Nachrichten und Kommentaren erhalten, die ihm zu seinem öffentlichen Coming-out gratulieren.

Er ist nicht der erste Formel-1-Fahrer, der sich als LGBTQ+ outet. Mike Beuttler wird oft als der erste "offen schwule männliche Formel-1-Fahrer" bezeichnet; Lella Lombardi ist die erfolgreichste Rennfahrerin des Sports und hatte eine gleichgeschlechtliche Beziehung; und Mário de Araújo Cabral outete sich erst spät in seinem Leben als bisexuell.

Schumacher ist jedoch bei weitem das prominenteste Mitglied des Sports, das sich öffentlich geoutet hat. Dank Schumachers Namen gilt dieser Moment als Wendepunkt in der Repräsentation von Lesben und Schwulen auf der höchsten Ebene des Motorsports, auch wenn er schon seit 17 Jahren nicht mehr professionell Rennen fährt.

In den vergangenen Jahren hat sich die Formel 1 um mehr Vielfalt bemüht. Organisationen wie Racing Pride fördern die Inklusion von LGBTQ+ in den Sport und setzen sich für queere Menschen ein, die in diesem traditionell heterosexuellen Sport aufsteigen wollen. Auf den unteren Ebenen des Sports gab es Verbesserungen durch den Erfolg mehrerer queerer Fahrerinnen und Fahrer in der reinen Frauen-W-Serie und durch das Botschafterprogramm, das queere Menschen im Sport sowohl als Fahrerinnen und Fahrer als auch als andere Teammitglieder würdigt.

Mit nur 20 Fahrerinnen in der Königsklasse hat die Formel 1 immer noch mit Problemen der Diversität zu kämpfen. Es ist mehr als 30 Jahre her, dass eine Frau an einem Formel-1-Grand-Prix teilgenommen hat, 2007 war der Brite Lewis Hamilton der erste schwarze Fahrer.

LGBTQ+-Vertretung in anderen Sportarten

In den großen Sportarten in Europa ist die Repräsentation von LGBTQ+ uneinheitlich. Während sich im immer populärer werdenden Frauenfußball viele Spielerinnen der englischen Frauenmannschaft öffentlich geoutet haben, ist dies im Männersport nicht der Fall.

In ganz Europa ist Homophobie im Fußball seit langem ein Thema, angefangen bei den Fan-Gesängen bis hin zum Druck, den die Boulevardpresse auf die Spieler ausübt. In Großbritannien haben sich im Laufe der Jahre einige männliche Spieler geoutet.

David Meyler von Hull City bindet seine regenbogenfarbenen Schnürsenkel vor dem Fußballspiel in der englischen Premier League gegen Newcastle United im Jahr 2013 Scott Heppell/AP

Der erste englische Fußballspieler, der sich outete, war 1990 Justin Fashanu. Er beendete seine Karriere aufgrund von Homophobie im Sport und in der Gesellschaft. Fashanu nahm sich 1998 das Leben.

Seit Fashanu haben sich weitere Spieler am Ende ihrer Profikarriere geoutet. Der einzige Spieler, der sich während seiner Karriere geoutet hat, ist der Stürmer Jake Daniels vom FC Blackpool. In der englischen Premier League hat sich noch nie ein schwuler Spieler während seiner Profikarriere geoutet.

Dennoch hat sich die Premier League verpflichtet, die Sichtbarkeit von LGBTQ+-Personen durch Initiativen wie die Rainbow Laces-Kampagne zu verbessern.

Thomas Hitzlsperger 2007 JOERG SARBACH/AP/JOERG SARBACH

In Deutschland ist der prominenteste geoutete Fußballspieler Marcus Urban. Er stand in den 1990er Jahren kurz davor, Profifußballer zu werden, bevor er seine Karriere beendete und sich in den Folgezeit gegenüber Freunden und Familie outete. Urban ist heute der prominenteste LGBTQ+-Aktivist in Deutschland.

Nach Urban outete sich auch Thomas Hitzlsperger nach seinem Rücktritt vom Sport im Jahr 2013.

In Frankreich ist die Situation etwas anders. Obwohl es in der Ligue 1 ähnliche Initiativen gegen Homophobie gibt, haben sich einige Spieler geweigert, die Regenbogenfahne zu tragen, darunter Idrissa Gueye.

Im Mai 2022 stand Gueye nicht auf dem Mannschaftskader von PSG. RMC Sport berichtete damals, er habe sich geweigert, am Spiel teilzunehmen, weil die Trikots des Vereins die Regenbogenfahne trugen - eine Initiative der Ligue 1 anlässlich des Internationalen Tages gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie.

Sein umstrittenes Fernbleiben wurde von Rouge Direct, einer Organisation gegen Homophobie, kritisiert und Sanktionen gefordert. Nach der Kontroverse hat sich der ehemalige französische Schiedsrichter Nicolas Potier öffentlich geoutet.