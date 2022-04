Unterschätzt Europa das Leid in der Ukraine?

Nur ein Dutzend Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, in Polens größtem Flüchtlingszentrum, sind humanitäre Helfer:innen, die Nachtzüge mit Hilfsgütern in das Kriegsland begleiten, besorgt über Russlands Ankündigung, dass humanitäre Hilfskonvois legitime Ziele sein könnten.

Als Moskau im März ankündigte, dass jeder Konvoi, der im Verdacht steht, Militärhilfe in die Ukraine zu transportieren, unter Beschuss geraten könnte, befürchteten viele, dass dies zahlreiche Hilfsorganisationen dazu zwingen würde, ihre Aktivitäten zu reduzieren oder ganz einzustellen.

Doch RegioJet, ein privates Unternehmen, das am 1. März zusammen mit einer anderen tschechischen Hilfsorganisation, Člověk v tísni (Menschen in Not), mit der Lieferung von Hilfsgütern begann, hat seine Meinung nicht geändert.

"Wir versuchen, nicht daran zu denken. Wir versuchen, positiv zu bleiben", sagte Klára Pilová, eine Flugbegleiterin von RegioJet, gegenüber Euronews.

Der Zug startet täglich von Prag nach Kiew und hält in Przemyśl, um Passagiere auf dem Weg in die Ukraine abzusetzen. Dann fährt er weiter, um die Hilfsgüter in die ukrainische Hauptstadt zu bringen. Auf dem Rückweg werden Flüchtlinge evakuiert, die in der Tschechischen Republik untergebracht werden.

Ursprünglich war der Zug voll ausgelastet und beförderte rund 800 Flüchtlinge pro Fahrt, heute sind es nur noch 350 pro Tag. Bislang haben die RegioJet-Züge rund 600 Paletten mit verschiedenen Hilfsgütern, darunter Lebensmittel, Wasser und andere elementare Güter, transportiert.

Pilová, eine der Freiwilligen, die den Zug zwischen ihren regulären Schichten betreuen, sagte, sie sei besorgt, dass sie den Reisenden nach Prag nicht angemessen helfen könne, da sie weder Ukrainisch noch Russisch spreche.

Ukrainische Flüchtlinge am 30. März 2022 in Przemyśl, Polen, in einem RegioJet-Hilfszug nach Prag. Aleksandar Brezar

"Ich habe vor allem Angst vor den Gesprächen. Es sind sehr viele Familien. Aber zwei meiner Kollegen sprechen Russisch, es sollte also kein Problem sein.

"Ich wollte schon immer Menschen helfen, irgendwie oder so gut ich kann, und ich sehe das als eine große Chance, jemandem zu helfen", sagte Pilová. "Ich habe das Gefühl, dass es ihnen dadurch besser geht und ich mich auch besser für sie fühle."

Ein düsteres Bild einer sich zuspitzenden Situation

Petr Štefan, Medienkoordinator von Menschen in Not in der Ukraine, erklärte gegenüber Euronews, dass dieser Zug nur eines der Mittel sei, mit denen seine Organisation denjenigen hilft, die sich inmitten des anhaltenden Krieges befinden.

Die 1992 gegründete Organisation, die weltweit in mehr als 30 Ländern tätig ist, hat weitere 11 Züge und 26 Lastwagen mit Hilfsgütern - hauptsächlich Lebensmittel und Wasser, aber auch Hygieneartikel, Matratzen und Schlafsäcke - bereitgestellt.

Es scheint, als gäbe es für die ukrainische Bevölkerung keinen sicheren Ort, an dem sie Schutz suchen könnte.

Die Züge, die am Bahnhof Przemyśl an die ukrainische Bahn übergeben werden, fahren direkt nach Kiew und einige weiter nach Osten, nach Dnipro.

Von dort wird der Inhalt auf Lastwagen umgeladen, um die Gebiete zu erreichen, in denen sie am dringendsten benötigt werden - in der Regel durch UN-Konvois, erklärte Štefan.

"Letzte Woche haben wir zum Beispiel zum zweiten Mal Hilfsgüter nach Sumy geliefert, erst kürzlich haben wir zwei Lastwagen mit Hilfsgütern nach Sievierodonetsk gebracht - das sind gefährliche Zonen, dort wird immer noch gekämpft, Städte, die belagert und vollständig eingekesselt sind."

Einige der Gemeinden, denen sie zu helfen versuchen, haben keinen Zugang zu Wasser, Strom oder Gas, während Orte wie Mariupol - wo rund 90 % der Stadt als verwüstet gelten und viele Teile unbewohnbar sind - weiterhin am meisten leiden.

Eine Flüchtlingsfamilie an der polnischen Grenze in Medyka. AP Photo

Aber Hilfe ist in den Startlöchern, sagte Štefan. "Im Moment stehen Lastwagen bereit, um nach Mariupol zu fahren, sobald es möglich ist."

Während die jüngste Bombardierungsrunde nach westlichen Informationen ein Vorspiel für einen erneuten Angriff auf den Osten der Ukraine ist, dient das Gebiet nahe der westlichen Grenzen nach Angaben des International Rescue Committee weiterhin als Drehscheibe für die meisten der 7,1 Millionen Binnenvertriebenen, die seit dem 6. April auf der Flucht sind.

Die Leiterin des IRC-Ukraine-Teams, Nora Love, sagte, dass die Zahl ein "düsteres Bild der sich zuspitzenden Situation im Osten des Landes" zeichne.

"Es besteht kein Zweifel, dass Zivilisten angegriffen werden", sagte sie in einer Erklärung. "Es scheint, als gäbe es für die ukrainische Bevölkerung keinen sicheren Ort, an dem sie Schutz suchen könnte."

Der Bedarf an humanitärer Hilfe in der Ukraine ist immens.

Die westlichen Teile des Landes werden nun mit einer weiteren Welle von Menschen konfrontiert sein, die vor der Gewalt fliehen, so Love.

"Wenn die Menschen die gefährliche Reise nach Westen antreten, wird der Druck auf die ohnehin schon fragilen Systeme und Infrastrukturen in den Städten, in denen die Bevölkerung wächst, weiter zunehmen. Der Bedarf an humanitärer Hilfe in der Ukraine ist immens", schloss sie.

Und die Hilfe wird entscheidend dazu beitragen, dass die Menschen, die hier ankommen, zumindest die grundlegenden menschlichen Annehmlichkeiten vorfinden.

Wenn das Nötigste knapp wird

Štefan sagte, dass die Unterkünfte bereits völlig überfüllt sind, während die lokalen Behörden vielerorts Schwierigkeiten haben, das Nötigste bereitzustellen.

"Die Städte öffnen Hörsäle, Schulen und andere Orte und versuchen, all diese Menschen unterzubringen", erklärte er.

"Hier helfen wir, indem wir Matratzen, Kissen oder grundlegende Küchengeräte wie Teekessel in diese Zentren bringen."

Die Organisation plane, ihre Arbeit ungeachtet etwaiger Eskalationen oder Angriffe auf ihre Konvois fortzusetzen, sagte Štefan.

"Wir sind seit 2014 in der Ukraine, als der Konflikt im Osten begann. Und wir werden einfach so lange bleiben, wie wir gebraucht werden. Wir sind dazu bereit."

"Wir sind gut aufgestellt, um den Menschen im ganzen Land effektiv zu helfen, und genau das tun wir jetzt."

"Unsere Hilfe kann einen Exodus der Ukrainer verhindern".

Russland hat sehr deutlich gemacht, dass es die Versorgungslinien überwachen und angreifen wird.

Für Paul Grod, den Präsidenten des Ukrainischen Weltkongresses - einer Diaspora-Organisation, die 20 Millionen Ukrainer vertritt, die in mehr als 60 Ländern auf der ganzen Welt leben - ist der Angstfaktor, der von den russischen Drohungen ausgeht, nicht zu unterschätzen. Sie könne Organisationen davon abhalten, in dem Land zu arbeiten.

"Wir treten in eine sehr gefährliche Zeit ein", sagte Grod gegenüber Euronews, "denn Russland hat sehr deutlich gemacht, dass es die Versorgungslinien überwachen und angreifen wird."

Grods Organisation hat auch Hilfsgüter gesammelt und geliefert. Seit den verstärkten Drohungen habe das UWC gewisse Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter nicht in Gefahr zu bringen, aber Grod ist der Meinung, dass die internationale Gemeinschaft klare Grenzen setzen sollte.

Das Fahrzeug einer britischen Hilfsorganisation in Lwiw, Ukraine. 3. April 2022. Aleksandar Brezar

Hoffen auf Schutz durch NATO

"Ich denke, es spricht für das, was Russland hier zu erreichen versucht. Sie versuchen, einen Exodus zu erreichen. Und sie wollen nicht, dass dieses Zeug hierher kommt", sagte Grod.

"Wenn die Russen angreifen, rufen wir die ukrainischen Verbündeten auf, zu sagen, dass dies eine rote Linie ist. Sobald Russland einen humanitären Korridor ausschaltet, wird die NATO den Himmel über diesen Korridoren schützen."

"Es ist eine klare Ursache-Wirkung, das ist es, was [Russlands Präsident Wladimir] Putin versteht", erklärte er.

Und während Verbündete wie die EU oder die USA ihr Mitgefühl bekunden, sind sich die politisch Verantwortlichen im Westen noch immer nicht des Ausmaßes der menschlichen Tragödie und des Leids bewusst, glaubt Grod.

"Niemand konnte so etwas je erwarten, glauben oder vorhersehen. Das sind Horrorgeschichten - was sich in Mariupol abspielt, was in Tschernihiw, in Charkiw vor sich geht. Es ist unvorstellbar", sagte er.

"Es ist unsere Aufgabe, denjenigen, die in Berlin, Brüssel oder Budapest sitzen, zu erzählen, was in der Ukraine passiert."

Grod leitet nicht nur die humanitären Bemühungen seiner Organisation, sondern hat sich auch selbst mit einer Reihe von Staatsoberhäuptern getroffen und mit ihnen von Brüssel bis Warschau gesprochen. Er sei jedoch nicht ganz zufrieden mit der Reaktion, sagte er.

"Wir lesen die Geschichte, aber wir scheinen nie aus ihr zu lernen. Ich sage nicht, dass es sich um eine exakte Kopie handelt, aber wie einige Leute gesagt haben, wiederholt sich die Geschichte vielleicht nicht, aber sie reimt sich auf jeden Fall", schloss Grod.

Auf der anderen Seite der Grenze in Lwiw haben einheimische Organisationen den Löwenanteil der Arbeit übernommen, nachdem sie anfangs überrascht waren, dass Hunderttausende ihrer Landsleute in der größten Stadt des Westens Zuflucht suchten, so der örtliche Journalist Tymur Zakriyaev gegenüber Euronews.

"Vielleicht waren die ersten drei Tage oder so ein Schock. Es ist das erste Mal, dass so etwas passiert - eine ernsthafte Invasion von allen Seiten. Die Menschen wussten nicht, wie sie sich verhalten sollten", sagte er.

In der Zwischenzeit haben die Behörden jedoch eine Reihe von humanitären Zentren im ganzen Bezirk eröffnet, und die Binnenvertriebenen werden überall untergebracht, von den großen Städten bis zu den kleinen Dörfern in der Region Lwiw, aber auch in den nahe gelegenen Regionen Zakarpattya und Ivano-Frankivsk.

Zahlreiche einheimische Organisationen, darunter auch verschiedene Religionsgemeinschaften, haben sich an der Hilfe beteiligt.

Das Wichtigste sei, dass die Menschen mit offenen Armen empfangen worden seien, sagte Zakriyaev.

"Ich hätte nicht erwartet, dass sie so gut aufgenommen werden. Die Menschen waren schockiert, und ich dachte, dass einige Menschen aufgrund des Krieges sauer werden würden", erklärte er.

"Aber was ich gesehen habe, ist, dass die Menschen aus Mariupol und anderen Orten [im Osten] sagen, dass sie sich hier zu Hause fühlen."

"Und ich habe auch bemerkt, dass viele Menschen jetzt aus Europa hierher zurückkehren, um auf die Befreiung ihrer Städte zu warten. Inzwischen leben sie in den Dörfern hier in der Westukraine. Es ist besser, in der eigenen Heimat zu sein", erklärte Zakriyaev.

"Wir haben alle beschlossen, zusammenzuhalten und alles zu tun, was wir können. Wenn man nicht kämpfen kann, kann man auf andere Art und Weise helfen. Und genau das tun die Menschen."