Erklärt: Wie abhängig ist die EU von russischem Öl?

Der Krieg in der Ukraine hat die tief verwurzelte Abhängigkeit der Europäischen Union von russischem Öl, einem der profitabelsten Exportgüter Moskaus, offengelegt.

Die EU ist Russlands wichtigster Ölkunde und kauft täglich rund 2,2 Millionen Barrel Rohöl sowie 1,2 Millionen Barrel Raffinerieprodukte.

Dieses Verbrauchsmuster hat die EU in eine äußerst unangenehme Lage gebracht, da der Kreml seine militärische Aggression in der Ukraine fortsetzt, während er von den himmelhohen Energiepreisen profitiert.

Seit Ausbruch des Konflikts am 24. Februar haben die 27 Mitgliedsstaaten über 20 Milliarden Euro für russisches Öl ausgegeben, so ein Tracking-Tool, das vom Center for Research on Energy and Clean Air (CREA), einer unabhängigen Forschungsorganisation, eingerichtet wurde.

Ein EU-weites Embargo scheint unmittelbar bevorzustehen. Aber könnte sich die EU von ihrer dunklen Sucht befreien?

Klicken Sie auf das Video oben an, um mehr über die Abhängigkeit der EU von russischem Öl zu erfahren.