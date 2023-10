EU fordert strengere Regeln zur Aussetzung der Visumpflicht

Die Europäische Kommission hat vorgeschlagen, die Regeln für die Aussetzung der Visumpflicht zu verschärfen, um den "Missbrauch" der Visumfreiheit in Europa zu bekämpfen.

Die überarbeiteten Regeln würden der EU mehr Flexibilität bei der vorübergehenden Aussetzung ihrer visafreien Reiseregelungen geben, auch wenn sie der Meinung ist, dass die Politik von Drittländern zu einem erhöhten Zustrom von Migranten in die EU führen könnte.

Margaritis Schinas, Vizepräsident der Europäischen Kommission, sagte am Mittwoch, dass die EU-Regelung für visumfreies Reisen "enorme Vorteile" mit sich bringe, dass die EU aber auch sicherstellen müsse, dass ihr visumpolitischer Rahmen nicht "missbraucht" werde und dass sie "die Macht habe, zu handeln, wenn dies der Fall ist".

Die EU befürchtet, dass einige der sechzig Länder, die visumfreien Zugang zur Europäischen Union haben, als Transitknotenpunkt für irreguläre Migranten genutzt werden könnten, um in die 27 Länder umfassende EU einzureisen.

"Letztes Jahr hatten wir etwa 150.000 Asylanträge von Bürgern aus visumfreien Ländern, und das ist natürlich enorm. Und das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie visumfreies Reisen genutzt werden sollte", sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson.

Die Ankündigung erfolgte in einer Zeit, in der die EU mit einem starken Anstieg der irregulären Einreisen zu kämpfen hat, insbesondere in Mittelmeerländern wie Italien und Griechenland.

Am Mittwoch stellte die EU-Exekutive außerdem einen "Aktionsplan" vor, um gegen die steigende Zahl irregulärer Migranten vorzugehen, die über die östliche Mittelmeerroute nach Europa gelangen. Dieser sieht unter anderem einen verstärkten Grenzschutz und eine engere Zusammenarbeit mit Transit- und Herkunftsländern vor.

Die verschärften Regeln für die Aussetzung der Visumspflicht zielen auch darauf ab, gegen so genannte "Investorenbürgerschaftsprogramme" vorzugehen, die von Drittländern angeboten werden, um die Visumspolitik der EU zu umgehen.

"Es gibt Länder, die eine visafreie Regelung mit der EU haben, die Pässe, Staatsbürgerschaften, recht billig an Personen verkaufen, die ein Sicherheitsrisiko oder ein potenzielles Sicherheitsrisiko für die Europäische Union darstellen", sagte Johansson.

Die Kommissare Schinas und Johansson bekräftigten am Mittwoch auch, wie wichtig es ist, die rasche Rückführung irregulärer Migranten zu gewährleisten, die ein "Sicherheitsrisiko" für die Transit- oder Herkunftsländer darstellen.

Sie äußerten sich zwei Tage, nachdem Abdelsalem L., der sich irregulär in Belgien aufhielt und zur Rückkehr in sein Herkunftsland Tunesien aufgefordert worden war, in Brüssel zwei schwedische Staatsangehörige bei einem Terroranschlag getötet hatte.

"Wir müssen unsere Bemühungen verstärken, um die Menschen in ihr Herkunftsland zurückzuschicken", sagte Johansson.

"Es wird keine Migrations- und Asylpolitik in der Europäischen Union ohne eine sinnvolle Rückkehrkultur geben", sagte Schinas.

"Europa wird immer ein Ort des Asyls für diejenigen bleiben, die vor Krieg, Verfolgung und Diskriminierung fliehen. Aber diejenigen, die keinen Grund haben, unter dem Schutz der Europäischen Union zu stehen, können nicht bei uns bleiben", fügte er hinzu.