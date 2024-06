In Griechenland sind steigende Preise und die Lebenserhaltungskosten für die meisten Wähler die wichtigsten Themen bei der Europawahl. Auf zahlreichen Kundgebungen versuchen die Parteien die Wähler zu überzeugen, am kommenden Sonntag für sie zu stimmen.

Euronews hat mit einigen Kandidaten gesprochen. Sie alle waren zuversichtlich, dass die Europawahl für ihre Partei positiv ausgeht. Dennoch könnte eine geringe Wahlbeteiligung zum Problem werden, sagten sie.

Christdemokraten in Umfragen auf Platz eins

Den jüngsten Meinungsumfragen zufolge unterstützen die meisten Wähler die regierende Mitte-Rechts-Partei Nea Dimokratia. Die linken Parteien SYRIZA und PASOK folgen auf Platz zwei und drei.

Evangelos Meimarakis ist seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments. Bei der Europawahl am kommenden Sonntag bewirb er sich erneut um ein Mandat im Europäischen Parlament. Der Poltiker der christdemokratischen Partei Neuen Demokratie glaubt, dass die Wahl seiner Partei "ein gutes Ergebnis bringen wird". Als Abgeordnete will er sich für weitere Reformen in Europa einsetzen.

Kostas Arvanitis, Europaabgeordnete der linken Partei SYRIZA, erwartet ebenfalls, dass seine Partei bei der Europawahl gut abschneiden wird. "Ich möchte, dass SYRIZA stark und mächtig ist und 4+1 Mandate bekommt, wenn nicht 4+2 Mandate. So würden wir das Wahlergebnis von 2019 wiederholen, und eine sehr gute Rolle spielen, nach unserem Verständnis eine kohärente Rolle der modernen Linken im 21. Jahrhundert, um für die Menschen nützlich zu sein", sagte er Euronews.

Allerdings stellt sich die Frage, wie viele Mandate die kleineren politischen Parteien im neuen Europäischen Parlament bekommen werden.

Innenpolitische Themen dominieren den Wahlkampf

In Griechenland prägten die innenpolitischen Themen den Wahlkampf, sagte Panagiotis Kakolyris, Vizepräsident des Europäischen Netzwerkes Politischer Stiftungen (ENoP). "Obwohl sich Europa an einem kritischen Scheideweg befindet, würde ich sagen, dass innenpolitische Themen während des Wahlkampfes weiterhin dominiert haben. Wir haben also wieder einmal nicht über Europa gesprochen, obwohl es bei der Wahl am Sonntag um Europa geht."

Die Umfragen zeigen eindeutig, dass steigende Preise und die Lebenserhaltungskosten für die meisten Wähler die wichtigsten Themen bei der Europawahl sind. Auch der Wahlkampf drehte sich um diese Themen, während der Krieg in der Ukraine nur selten erwähnt wurde.