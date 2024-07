Ursula von der Leyen: Ihre kämpferische Rede und ihr Manifest

Im Hinblick auf ihre Wiederwahl hat Ursula von der Leyen vor dem Europäischen Parlament ihr Programm für die nächsten fünf Jahre vorgestellt.

Ihre Rede vor der Abstimmung begeisterte Linke, wie Rechte und hat ihre Wiederwahl als EU-Kommissionspräsidentin mit 401 Stimmen gesichert.

Verteidigung, Wettbewerbsfähigkeit und Wohnungsbau waren die Hauptthemen, mit denen Ursula von der Leyen um ihre Wiederwahl warb, als sie vor den Europaabgeordneten in Straßburg ihr Manifest für weitere fünf Jahre als Präsidentin der Europäischen Kommission vorstellte.

Die ausführliche Rede, in der sie ihre Ideen und Projekte für eine mögliche zweite Amtszeit darlegte, musste mehr als die Hälfte der Abgeordneten überzeugen, für sie zu stimmen.

Ursula von der Leyen machte eine Fülle von Versprechungen, die sich mit den Forderungen der wichtigsten Fraktionen im EU-Parlament decken.

Sie sprach ausführlich über die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, den Abbau von Bürokratie, Investitionen in die Verteidigung und den Schutz der Landwirte, um ihre konservative Familie zufriedenzustellen. Sie versprach die Wohnungskrise zu bekämpfen, erwähnte Tarifverhandlungen und Rechte der Frauen, um Sozialdemokraten zufriedenzustellen. Sie bekräftigte die Notwendigkeit, die Grundrechte im Gegenzug für den Erhalt von EU-Mitteln zu respektieren - ein Muss für die Liberalen. Und sie versprach, sich an die Ziele des europäischen Green Deals zu halten, für dessen Einhaltung sich die Grünen einsetzen.

"Die letzten fünf Jahre haben gezeigt, was wir gemeinsam erreichen können. Lassen Sie es uns wieder tun. Entscheiden wir uns für die Stärke. Lassen Sie uns die Wahl der Führung treffen", sagte sie.

Die Rede vereinte Initiativen aus ihrer ersten Amtszeit, wie die Unterzeichnung milliardenschwerer Abkommen mit Nachbarländern zur Eindämmung der irregulären Einwanderung, und andere, die in öffentlichen Beiträgen angedeutet worden waren, wie ein Europäischer Schutzschild für die Demokratie, der die Manipulation und Einmischung durch ausländische Kräfte verhindern soll.

Von der Leyen mit neuem Manifest

Doch die Amtsinhaberin präsentierte auch brandneue Vorschläge, um Zweifel zu zerstreuen, dass es ihr in ihrer zweiten Amtszeit an Ehrgeiz mangeln würde.

In ihren "Leitlinien", einem Manifest, das vor ihrer Rede veröffentlicht wurde, werden ein "Clean Industrial Deal" zur Mobilisierung von Investitionen in Netto-Null-Technologien, ein Kommissar für den Mittelmeerraum, eine EU-weite Untersuchung der Auswirkungen sozialer Medien auf das Wohlergehen junger Menschen sowie eine radikale Überarbeitung des gemeinsamen Haushalts der EU mit einem stärkeren Fokus auf Reformen angepriesen.

Diese Ideen, so von der Leyen, seien eine Antwort auf eine Welt der "Angst und Unsicherheit", in der Familien von der Lebenshaltungskostenkrise erdrückt würden, in der die Polarisierung die Gesellschaften spalte und in der der Klimawandel Verwüstungen anrichte und die natürlichen Ressourcen erschöpfe.

"Europa kann Diktatoren und Demagogen in der ganzen Welt nicht kontrollieren, aber es kann sich dafür entscheiden, seine eigene Demokratie zu schützen. Europa kann nicht über Wahlen in der ganzen Welt entscheiden, aber es kann sich dafür entscheiden, in die Sicherheit und Verteidigung seines eigenen Kontinents zu investieren", sagte sie den Abgeordneten.

"Europa kann den Wandel nicht aufhalten, aber es kann sich dafür entscheiden, ihn anzunehmen, indem es in ein neues Zeitalter des Wohlstands investiert und unsere Lebensqualität verbessert."

Ein Seitenhieb auf Orbán

Die Rede am Donnerstag war sehr politisch.

In einem der auffälligsten Momente rügte Ursula von der Leyen Viktor Orbán für seine umstrittene "Friedensmission", die ihn Anfang des Monats zu einem Überraschungsbesuch nach Moskau führte, um mit dem wegen Kriegsverbrechen gesuchten Wladimir Putin über den Krieg in der Ukraine zu sprechen.

"Diese sogenannte "Friedensmission" war nichts anderes als eine Beschwichtigungsmission", erklärte von der Leyen und erntete dafür lauten Beifall der Abgeordneten.

"Nur zwei Tage später richteten Putins Jets ihre Raketen auf ein Kinderkrankenhaus und eine Entbindungsstation in Kiew", fuhr sie fort. "Dieser Angriff war kein Fehler. Es war eine Botschaft. Eine abschreckende Botschaft des Kreml an uns alle."

Die EU-Kommissionspräsidentin versprach, "der Ukraine alles zu geben, was sie braucht, um Widerstand zu leisten und sich durchzusetzen" und sich "unerschütterlich" für Kiews Ambitionen auf einen Beitritt zur Europäischen Union einzusetzen.

Von der Leyen sprach auch über den Krieg zwischen Israel und der Hamas, dessen Führung sie kritisiert hatte. In ihrer Rede versuchte sie, den Vorwurf der pro-israelischen Voreingenommenheit zu entkräften, und sagte, ihre Exekutive werde ein "viel größeres" Hilfspaket zur Unterstützung einer "effektiven" Palästinensischen Autonomiebehörde vorlegen.

"Ich möchte klar sagen: Das Blutvergießen in Gaza muss jetzt aufhören. Zu viele Kinder, Frauen und Zivilisten haben ihr Leben verloren, weil Israel auf den brutalen Terror der Hamas reagiert hat. Die Menschen in Gaza können nicht noch mehr ertragen", sagte sie unter Beifall.

"Wir brauchen einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand. Wir brauchen die Freilassung der israelischen Geiseln. Und wir müssen den Tag danach vorbereiten."

Kein Mangel an Versprechen

Von der Leyens Rede dauerte fast eine Stunde und berührte eine Vielzahl von politischen Themen, die einen starken Hinweis darauf geben, was ihr zweites Mandat, wenn es vom Parlament abgesegnet wird, in den kommenden Jahren beinhalten könnte.

