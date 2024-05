Ursula von der Leyen hat für den Fall ihrer Wiederwahl Pläne für ein Europäisches Demokratieschutzschild vorgestellt, das die EU vor bösartiger ausländischer Einmischung schützen soll.

Das Thema ist derzeit besonders aktuell, weil sich die EU auf eine mögliche Welle von Desinformation im Vorfeld der Europawahlen im Juni vorbereitet. Beonachter befürchten, dass die Union auf neue Formen der hybriden Kriegsführung nicht vorbereitet ist.

In einer Rede auf dem Kopenhagener Demokratie-Gipfel am Dienstagmorgen sagte von der Leyen, sie sei "besorgt" über die Zunahme von Desinformation und ausländischer Einmischung in Europa und warnte, dass die "Grundpfeiler unserer Demokratie" angegriffen würden.

In ihrer Eigenschaft als Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei (EVP), die in den EU-weiten Umfragen an der Spitze liegt, versprach sie, einen Europäischen Schutzschild für die Demokratie einzurichten, um die Fähigkeiten der Union zur Bekämpfung ausländischer Einflussnahme zu stärken, falls sie eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin erhalte.

Der Schutzschild hätte die Aufgabe, Online-Desinformation aufzuspüren und zu entfernen - aufbauend auf der Arbeit des digitalen Regelwerks der EU, dem Digital Services Act (DSA) - und sie gegen bösartigen Einfluss zu "impfen", indem er die Europäer in die Lage versetzt, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen.

Von der Leyen nannte die Verbreitung von Fake News und KI-generierten Fälschungen sowie Berichte, dass ausländische Regierungen "Einfluss kaufen und in den Parlamenten in ganz Europa Chaos verursachen", als einige ihrer "größten Sorgen".

Seit letztem Monat läuft eine umfangreiche Untersuchung zu den Vorwürfen, dass eine unbestimmte Anzahl von europäischen Parlamentariern - darunter auch Mitglieder der Alternative für Deutschland (AfD) - Geld von vom Kreml unterstützten Akteuren erhalten haben, um russische Propaganda zu verbreiten.

Dies hat die Befürchtungen verstärkt, dass der Kreml im Vorfeld der Wahl im Juni aktiv versucht, die europäischen Gesellschaften zu destabilisieren.

"Wir haben gesehen, dass rechtsextreme Politiker und Spitzenkandidaten der AfD in Deutschland in die Taschen Russlands greifen", sagte von der Leyen am Dienstag: "Sie verkaufen ihre Seelen an russische Propagandasender und Videos."

Die EU bereitet derzeit Sanktionen gegen vier kremlnahe Organisationen vor, die verdächtigt werden, Propaganda in der EU zu verbreiten, und zwar als Teil des 14. Sanktionspakets gegen Russland.

Dazu gehört Voice of Europe, eine Medienorganisation, die Ende März von den tschechischen Behörden sanktioniert wurde, nachdem sie als russische Propagandaorganisation mit regelmäßigem Zugang zu amtierenden Europaabgeordneten, vor allem aus der rechtsextremen Fraktion Identität und Demokratie (ID) oder fraktionslosen Mitgliedern, eingestuft worden war.

Ebenfalls im vergangenen Monat wurde ein Assitent eines Mitglieds des Europäischen Parlaments (MdEP) der AfD-Partei unter dem Verdacht der Spionage für China verhaftet. Der Fall liegt derzeit in den Händen der deutschen Bundesanwaltschaft.

Von der Leyen verurteilte die bösartige Manipulation als Mittel, um "den gefährlichsten Extremen in unserer Gesellschaft Deckung und Ermutigung zu geben".

Sie äußerte sich auch besorgt über die zahlreichen Cyberangriffe, die in den letzten Wochen auf europäische Länder verübt wurden. Allein in den ersten Maitagen hat Berlin enthüllt, wie die E-Mail-Konten von Bundeskanzler Olaf Scholz im vergangenen Jahr von russischen Hackern kompromittiert wurden, während das Europäische Parlament wegen einer Datenpanne bei Stellenbewerbern Alarm schlug.

Es sind auch Berichte aufgetaucht, wonach Russland Satellitennavigationssysteme stört, die für zivile Flüge in Europa benötigt werden, auch bekannt als GPS-Störungen. Die nationale finnische Fluggesellschaft Finnair musste wegen anhaltender GPS-Störungen ihre Flüge in die estnische Stadt Tartu einen Monat lang aussetzen - beide Länder haben eine gemeinsame Grenze mit Russland.

Von der Leyens eigene Wahlkampf-Website wurde am 7. Mai zum Ziel eines von Bots inszenierten Angriffs.

Sie sagte, diese koordinierten Angriffe seien Teil eines umfassenderen Plans, um die "Widerstandsfähigkeit" und das Engagement Europas zur Unterstützung der Ukraine zu schwächen.

Europa unvorbereitet

Der Europäische Schutzschild soll auch eine auffällige Lücke in Europas Fähigkeiten zur Bekämpfung neuer Formen der hybriden Kriegsführung, einschließlich Desinformationskampagnen, schließen.

Während Frankreich und Schweden über nationale Agenturen verfügen, die mit der Überwachung und dem Schutz vor ausländischer Einmischung beauftragt sind, gilt die EU als völlig unvorbereitet auf die Bekämpfung von Desinformationskampagnen, die darauf abzielen, die Spaltung Europas zu fördern und antieuropäische Stimmungen zu schüren.

Laut EVP-Quellen sind weder die EU noch ihre Mitgliedstaaten darauf vorbereitet, weil es ihnen an Investitionen und Ressourcen mangelt.

Der diplomatische Arm der EU, der Europäische Auswärtige Dienst (EAD), hat sich zum Ziel gesetzt, die Bemühungen der EU im Kampf gegen ausländische Informationsmanipulationen und Einmischungen anzuführen, die speziell auf russische Propagandakampagnen abzielen.

Die Bemühungen des EAD zielen jedoch hauptsächlich darauf ab, solche Kampagnen zu identifizieren, und schlagen keine Maßnahmen zur Bekämpfung und Zerschlagung der Operationen vor, die über einen bloßen "Werkzeugkasten" für die Mitgliedstaaten hinausgehen.

Von der Leyen sagte, ihre nächste Kommissionsinitiative werde auf der im Rahmen des DSA geleisteten Arbeit aufbauen, um Plattformen zu verpflichten, Fake News zu löschen und mehr Transparenz bei politischer Werbung zu schaffen.

Sie sagte jedoch, dass trotz der Bemühungen des neuen KI-Gesetzes der EU - einem weltweit ersten Gesetzentwurf zur Regulierung der sich schnell entwickelnden Technologien der künstlichen Intelligenz - die Bekämpfung von Deep-Fakes, die oft zur Fälschung von Audio- und Videoinhalten politischer Persönlichkeiten verwendet werden, "verstärkt" werden müsse.

Sie sagte auch, dass die Förderung der Medienkompetenz und die Sensibilisierung der Europäer für Propagandaoperationen, oder "Pre-Bunking", eine Priorität sein wird.

"Anstatt eine Infektion zu behandeln, sobald sie sich festgesetzt hat - das ist das De-Bunking - ist es besser, zu impfen, damit unser Körper geschützt ist", erklärte sie.

"Da Desinformation davon abhängt, dass Menschen sie weitergeben, ist es wichtig, dass die Menschen wissen, welchen Einfluss bösartige Informationen haben und wie die Techniken aussehen. Wenn dieses Wissen zunimmt, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass wir beeinflusst werden. Und das stärkt die gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit, die wir brauchen."