WERBUNG

Da einige der einst ruhigen europäischen Reiseziele, darunter Frankreich, Spanien, Italien und die Türkei, mit dem Übertourismus zu kämpfen haben, suchen die Besucher Ruhe und Stille abseits der Menschenmassen.

Eine in dieser Woche veröffentlichte neue Studie zeigt, welche Ländern sich am besten für einen ruhigen Urlaub eignen.

Während Australien den ersten Platz belegt, haben viele nordeuropäische Länder dank ihrer historischen Wellness-Kultur und ihrer sicheren, ruhigeren Orte den wärmeren Mittelmeerländern den Rang abgelaufen.

Wie kann man beurteilen, wie entspannend ein Reiseziel ist?

Mehr als 76 Reiseziele wurden analysiert und anschließend im Globalen Entspannungsindex anhand von fünf wichtigen Entspannungsfaktoren bewertet: Sicherheit, Einsamkeit, Gelassenheit, Natur und Wellness.

Diese Faktoren wurden anhand des Umfangs von Schutzgebieten und Wäldern, der Besucherdichte, der Lärmbelästigung und der Verfügbarkeit von Wellness-Erlebnissen bewertet. Jedes Reiseziel erhielt dann eine Punktzahl zwischen 1 und 100.

Islanderhielt nahezu perfekte Noten für seine Sicherheit und Gelassenheit und belegte den dritten Platz als bestbewertetes europäisches Land. Das überrascht nicht, denn der dünn besiedelte Inselstaat ist voll von Vulkanen, natürlichen Quellen und dem Zauber des Nordlichts.

Auch Finnlandliegt nicht weit zurück und belegt den vierten Platz. Genauso wie in Island, ist dort die Bevölkerungsdichte unter 20 Menschen pro Quadratkilometer.

Ein einladender Picknicktisch in Finnland sorgt für einen ruhigen Sommerurlaub. Canva/LuCaAr

Dies steht in drastischem Gegensatz zu den Menschenmassen in Italien, wo 198,3 Menschen pro Quadratkilometer leben, und auf Mauritius, das mit unglaublichen 626 Menschen pro Quadratkilometer als das am stärksten überfüllte Reiseziel in der Studie eingestuft wurde.

Die anderen führenden europäischen Entspannungsziele waren Österreichauf Platz 6, Schweden auf Platz 7, Estlandauf Platz 8, Norwegenauf Platz 9 und Portugal auf Platz 10.

Diese Länder sind aber in Sachen Entspannung nicht wegen ihrer geringen Bevölkerungsdichte führend, sondern weil sie über intelligente grüne Städte, einen langsameren Lebensstil und eine Fülle von Wellness-Traditionen verfügen.

Trotz des sommerlichen Andrangs schaffte es Spanienmit Platz 16 in die Top 20, während Frankreich auf Platz 33 landete.

Auch Afrika wurde mit Botswanaund Namibiaauf die Landkarte gesetzt. Die beiden Länder schnitten besser ab als viele beliebte europäische Reiseziele wie zum Beispiel Griechenland(Platz 32) und Frankreich.

Die Experten, die hinter dem Index stehen, verglichen das Top-Entspannungsreiseziel Australien mit Italien, das auf Platz 30 landete. Dabei hoben sie hervor, dass Australien eine 25 Mal größere Fläche hat als Italien, aber jährlich 50 Millionen weniger Besucher zählt.

Eine Frau wandert durch die weite australische Wildnis. Canva/swissmediavision

"Der globale Entspannungsindex bestätigt, was viele Reisende bereits spüren", sagt Sean Kelly, Mitbegründer von BookRetreats.com. "Die Orte, die wir einst besuchten, um Ruhe und Frieden zu finden, sind Opfer ihrer eigenen Beliebtheit geworden ... Die friedlichsten Zufluchtsorte liegen heute in riesigen Wildnisgebieten wie Australien und Kanada oder in nordeuropäischen Ländern, die eine sichere Umgebung mit einem natürlich ruhigen Stadtleben kombinieren."

Kanada, das einzige nordamerikanische Reiseziel unter den Top 25, belegte den zweiten Platz in der Liste. Der Grund dafür ist, dass das Land, von dem 34,8 Prozent mit Wald bewachsen sind, über 4.700 Wellness-Erlebnisse bietet, sowie beeindruckende Naturwunder wie die Nordlichter.

Es wird erwartet, dass Entspannungsreisen auch im Jahr 2025 beliebt sein werden, da immer mehr Reisende auf der Suche nach unberührter Wildnis und achtsamen urbanen Lebenserfahrungen sind.