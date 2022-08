no comment

Zerstörung nach russischen Angriffen in Mykolajiw zwischen Odessa und Cherson. Die Ukraine versucht, russisch kontrollierte Gebiete im Süden des Landes zurückzugewinnen. Russischen Angaben zufolge gelangen am Dienstag tödliche Angriffe gegen ukrainische Truppen in der Region um Mykolajiw.