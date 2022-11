no comment

Holz suchen und zerkleinern ist die Hauptbeschäftigung in der ukrainischen Stadt Siwersk. Von den 12.000 Einwohnern aus der Vorkriegszeit ist nur noch eine Handvoll übrig geblieben, die ohne Gas und Strom auskommen müssen.

Ihre einzige Möglichkeit zu überleben, ist die Beschaffung von Holz. "Wir bereiten das Holz vor. Wir haben keine andere Möglichkeit. Wir versuchen, dank des Holzes zu überleben. Keller, Ofen und Holz, das ist alles, was wir haben", sagt Valeriy, ein 39-jähriger Einwohner von Siwersk, der mit seiner Mutter zusammenlebt und das Gebiet nicht verlassen will.

Im Juli und August war Siwersk Ziel schwerer Bombardements der russischen Streitkräfte, die erfolglose versuchten, den Ort einzunehmen. Bomben und Raketen haben überall große Krater hinterlassen.

"Wir haben nichts anderes zu tun, also fällen wir so viele Bäume wie möglich. Es gibt hier viele Bäume, also wird es reichen, um den Winter zu überstehen", meint Valeriy.

Die Front ist nur 5 bis 10 km entfernt. Und die Artillerieduelle zwischen ukrainischen und russischen Streitkräften durchbrechen regelmäßig die Stille dieses fast gespenstischen Dorfes.

"Die einzige Möglichkeit, Erlösung zu finden, ist, vor dem Einschlafen Wein zu trinken. Ich bin gestresst, es ist schwer, damit zu leben. Wenn ich nach Hause komme, sehe ich die ganze Zerstörung. Ich denke an meine Familie. Und es wird völlig unerträglich", gesteht Valery.