"Ohne das Feuer könnte hier niemand überleben": In einem Pariser Lager erlaubt nur die Hitze der Flammen den Migranten, sich der Nacht, ihren eisigen Temperaturen und ihrer durchdringenden Feuchtigkeit zu stellen.

Es ist mehrere Stunden her, in dieser Nacht von Donnerstag auf Freitag, dass der Bezirk bei Minustemperaturen in Dunkelheit getaucht wurde. Doch viele sind noch wach in diesem provisorischen Lager unter der Hochbahn zwischen den Bahnhöfen La Chapelle und Stalingrad im Norden von Paris.

Um drei Uhr morgens werden immer noch mehr als ein Dutzend Feuer angefacht.

"Zum Schlafen ist es zu kalt. Man kann nur ums Feuer sitzen, mit Freunden reden, warten", sagt Reza, 24, einer der vielen Afghanen im Lager.

Tagsüber schläft er ein paar Stunden, dann findet er einen Platz in einem Aufnahmezentrum.

An diesem Abend fanden einige alte zylindrische Mülltonnen aus Stahl, um Holzfeuer anzuzünden.

Alles ist gut, um die Flammen am Laufen zu halten: Bretter aus Holz, Pappe, aber auch Plastik, das Rauch abgibt, der in die Nase gerät und in den Augen brennt.