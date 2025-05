Video. No Comment: Zehntausende feiern Karneval in Deutschland

Die Tradition des Karnevals entwickelte sich dort seit dem 19. Jahrhundert zum Straßenkarneval und ist heute als „fünfte Jahreszeit“ bekannt.

Trotz des schlechten Wetters ließen sich die Feiernden in Städten wie Köln und Düsseldorf nicht abhalten. An Kiosken wurden Müllsäcke als Regenschutz verkauft, um die farbenfrohen Kostüme zu schützen. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker betonte die Bedeutung des Karnevals in Krisenzeiten, da die Menschen inmitten der weltweiten Herausforderungen zusammen feiern möchten.

In Köln waren rund 1.400 Polizisten im Einsatz, etwa 200 mehr als im Vorjahr, unterstützt von 300 Mitarbeitenden des Ordnungsamts und über 1.000 privaten Sicherheitskräften.