Video. Spaniens Königspaar kehrt in vom Hochwasser betroffene Region zurück

Spaniens König Felipe VI. und Königin Letizia kehrten am Dienstag in die von der Flutkatastrophe betroffene Stadt Chiva zurück, nachdem ihr erster Besuch Wochen zuvor von Überlebenden mit Schlamm beworfen worden war. Diesmal verlief der Empfang ruhiger, mit Händeschütteln und Fototerminen während ihres Rundgangs in Begleitung eines Regierungsministers und des Regionalpräsidenten von Valencia.

Drei Wochen später sind die Wiederaufbaubemühungen noch nicht abgeschlossen, und die Überlebenden beginnen, ihr Leben nach der Tragödie wiederaufzubauen.