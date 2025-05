Video. In Reykjanes wütet der Vulkan - zum 7. Mal in einem Jahr

Am späten Mittwochabend brach auf der Halbinsel Reykjanes im Südwesten Islands ein Vulkan aus und spuckte Lava aus einem Spalt.

Es war der siebte Ausbruch seit Dezember.

Nach Angaben des isländischen Wetterdienstes, der die seismische Aktivität überwacht, ereignete sich der Ausbruch am Mittwoch um 23.14 Uhr. Dabei wurde eine etwa 3 km lange Spalte freigesetzt, die jedoch deutlich kleiner war als die letzte Eruption im August. Obwohl der Ausbruch keine Gefahr für den Flugverkehr darstellt, warnen die Behörden vor Gas in Teilen der Halbinsel, darunter auch in der nahe gelegenen Stadt Grindavik.