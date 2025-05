Video. Arbeiter stellen 20-Meter-Weihnachtsbaum in Brüssel auf

"Der Nordmann hat den Vorteil, dass er flexiblere Äste hat, was in diesem Fall ideal ist. Die Dornen halten länger, und mit seiner dunklen, leicht glänzenden Farbe wirkt er viel luxuriöser als ein einfacher Weihnachtsbaum", so Pierre Demesmaeker, Geschäftsführer des Baumschulbetreibers Inter-Arbo, der im vergangenen Jahr auch für den Brüsseler Weihnachtsbaum verantwortlich war.

"Technisch gesehen ist es wesentlich unkomplizierter", so Demesmaeker. "Wir müssen ihn zwar noch schmücken, aber das liegt nicht mehr in unserer Hand.

Nach seinem "zweiten Leben" auf dem Grand Place wird der Baum sogar noch ein drittes haben, denn er wird zu Möbeln für Veranstaltungen oder zu Medaillen für die Teilnehmer der BXL-Tour recycelt.