Video. Religiöse Führer in Kuba drängen auf Veränderungen

Praktizierende der Santería in Kuba sagen dem Land eine unruhige Zukunft voraus, wenn die Behörden keine Änderungen vornehmen. Sie äußern sich besorgt über die Zunahme von Gewalt und Unsicherheit.
Während ihrer jährlichen Zeremonie warnte die Yoruba-Kulturvereinigung Kubas vor Ritualen, die notwendig sind, um negative Entwicklungen im kommenden Jahr zu verhindern.
Kuba befindet sich in einer Wirtschaftskrise, die von Engpässen, Stromausfällen und einem Anstieg der Migration gekennzeichnet ist, was zu Forderungen nach Reformen der Regierung geführt hat.
Santería, die am meisten praktizierte Religion in Kuba, hat ihre Wurzeln in afrikanischen Sklaventraditionen und hat sich in andere Länder, darunter die Vereinigten Staaten und Spanien, verbreitet.