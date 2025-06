Video. Oscar-prämierter Filmemacher von israelischen Siedlern angegriffen

Israelische Siedler haben den palästinensischen Filmemacher Hamdan Ballal, einen der Regisseure des Oscar-prämierten Dokumentarfilms No Other Land, im besetzten Westjordanland angegriffen. Das berichtete eine Aktivistengruppe am Montag.

Laut dem Center for Jewish Nonviolence wurde Ballal von etwa 15 bewaffneten Siedlern in Susiya, im Gebiet Masafer Yatta südlich von Hebron, umzingelt und angegriffen. Augenzeugen, darunter jüdisch-amerikanische Aktivisten, berichteten, dass einige Siedler Militäruniformen trugen und ihn bis zu seinem Haus verfolgten, bevor sie ihn den israelischen Soldaten übergaben.

Ballal und zwei weitere Palästinenser wurden später von der israelischen Armee festgenommen. Das Militär behauptete, sie seien an dem Werfen von Steinen auf die Sicherheitskräfte beteiligt gewesen, was von Augenzeugen, die von Nachrichtenagenturen, darunter die Associated Press, interviewt wurden, bestritten wurde.

Ballal war Coregisseur von No Other Land, der in diesem Jahr den Oscar für den besten Dokumentarfilm gewann. Der Film beleuchtet die Kämpfe der Bewohner von Masafer Yatta gegen die israelischen Bestrebungen, ihre Häuser abzureißen.