Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Asiens größter Tulpenpark verwelkt unter warmem Frühling und Trockenperiode
No Comment

Video. Asiens größter Tulpenpark verwelkt unter warmem Frühling und Trockenperiode

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Warme Frühlingstemperaturen und Schneemangel in Kaschmir lassen Tulpen welken, wobei der Klimawandel mit den ungewöhnlichen Wetterbedingungen in Verbindung gebracht wird, die das Wachstum beeinträchtigen.

Der Indira Gandhi Memorial Tulip Garden in Srinagar, Jammu und Kashmir, kämpft damit, seine lebendige Darstellung von 1,7 Millionen Tulpen aufgrund wärmerer Frühlingswetter und mangelnden Schneefalls aufrechtzuerhalten. Experten führen diese Wetterveränderungen auf den breiteren Klimawandel und die globale Erwärmung zurück.

In diesem Jahr hat die Region ein Defizit von 80 % bei Regen und Schnee verzeichnet, was das Wachstum des Gartens beeinträchtigt. Mit durchschnittlichen Temperaturen, die 5 bis 8 Grad Celsius höher als normal sind, zeigen viele Tulpen Anzeichen des Welkens.

Der Garten, der jährlich Tausende von Besuchern anzieht, ist auf importierte Tulpenzwiebeln und sorgfältige Zucht angewiesen, um eine farbenfrohe Blüte zu gewährleisten, aber die diesjährigen dürreähnlichen Bedingungen haben ihre Arbeit erschwert.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG