Video. Asiens größter Tulpenpark verwelkt unter warmem Frühling und Trockenperiode

Der Indira Gandhi Memorial Tulip Garden in Srinagar, Jammu und Kashmir, kämpft damit, seine lebendige Darstellung von 1,7 Millionen Tulpen aufgrund wärmerer Frühlingswetter und mangelnden Schneefalls aufrechtzuerhalten. Experten führen diese Wetterveränderungen auf den breiteren Klimawandel und die globale Erwärmung zurück.
In diesem Jahr hat die Region ein Defizit von 80 % bei Regen und Schnee verzeichnet, was das Wachstum des Gartens beeinträchtigt. Mit durchschnittlichen Temperaturen, die 5 bis 8 Grad Celsius höher als normal sind, zeigen viele Tulpen Anzeichen des Welkens.
Der Garten, der jährlich Tausende von Besuchern anzieht, ist auf importierte Tulpenzwiebeln und sorgfältige Zucht angewiesen, um eine farbenfrohe Blüte zu gewährleisten, aber die diesjährigen dürreähnlichen Bedingungen haben ihre Arbeit erschwert.