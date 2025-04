Video. Katholiken feiern Palmsonntag in Peru und Guatemala

Gläubige Katholiken gingen mit Liedern, Weihrauch und den traditionellen Palmzweigen, die am Palmsonntag gesegnet werden, neben den Bildern her.

Die Katholiken Perus feierten den Palmsonntag mit einer Prozession, die an den christlichen Glauben an den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem erinnert.

In der Hauptstadt Lima nahmen gläubige Katholiken an einer Prozession teil, die Bilder der Schmerzensmutter, Jesu, der Jungfrau der Angst, des Herrn des Heiligtums von Santa Catalina und anderer umfasste.

Einige der Bilder wurden aus den Außenbezirken Limas gebracht, um an der Prozession teilzunehmen, die jedes Jahr vor der Kathedrale von Lima stattfindet.