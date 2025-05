Video. Uruguay trauert um Ex-Präsident José Mujica

Ein ehemaliger Guerillakämpfer, der zum Staatsmann wurde, Mujica wurde in Lateinamerika zum Symbol für Bescheidenheit und progressive Politik und erhielt den Spitznamen „der bescheidenste Präsident der Welt“. Sein mit einer Flagge bedeckter Sarg wurde auf einer Lafette durch die Hauptstadt eskortiert, während Trauernde, einige von ihnen tränenreich, die Straßen säumten. „Danke für alles, was er für die Armen getan hat, der Präsident der Armen“, sagte ein Trauernder. Der Trauerzug endete am Parlament, wo Banner, Kränze und Porträts von Mujica den Rasen bedeckten. Quer über den Legislativpalast stand in großen Buchstaben die Botschaft: „Lebewohl, Pepe.“