Video. Pinker Diamant aus französischem Königshaus soll Millionen bringen

Der 10,38-Karat-Diamant in Drachenform, von dem angenommen wird, dass er einst Marie Antoinettes Tochter, Marie Thérèse von Angoulême, gehörte, stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Obwohl keine offiziellen Aufzeichnungen seine frühe Eigentümerschaft bestätigen, wird der Diamant seit langem mit königlicher Abstammung in Verbindung gebracht.

Nachdem er 1996 bei einer Auktion in Genf wieder aufgetaucht war, verschwand der Stein aus dem öffentlichen Blickfeld. Jetzt ist er in einem von dem Pariser Juwelier JAR entworfenen Ring gefasst und befindet sich auf einer Welttournee mit Stopps in Los Angeles, Genf und Hongkong.

Christie's wird das Stück am 17. Juni präsentieren und erwartet Gebote zwischen 2,8 Millionen und 4,6 Millionen Euro.