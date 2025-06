Video. Tod eines Bloggers löst Proteste und Polizeieinsatz in Kenia aus

Ojwang, der letzten Freitag in Homa Bay verhaftet und 400 km in die Hauptstadt Nairobi transportiert wurde, wurde wegen „falscher Veröffentlichung“ angeklagt, nachdem er einen Beitrag über den stellvertretenden Polizeichef Eliud Lagat gepostet hatte. Er wurde am Sonntag tot aufgefunden. Die Polizei behauptet, er habe sich tödlich den Kopf an der Zellenwand gestoßen. Aktivisten und Familienmitglieder bestreiten dies und verweisen auf sichtbare Verletzungen. Amnesty Kenya hat volle Rechenschaftspflicht gefordert, während die unabhängige Polizeiaufsichtsbehörde eine Untersuchung eingeleitet hat. Der Fall hat neue Empörung ausgelöst und erinnert an frühere Vorfälle von Polizeigewalt, einschließlich der tödlichen Reaktion auf Anti-Steuer-Proteste im letzten Jahr.