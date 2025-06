Video. Demonstrationen gegen Abschiebungen nehmen in US-Städten zu

In Chicago versammelten sich am Dienstag Demonstranten vor dem Einwanderungsgericht. Sie forderten ein Ende der Durchsetzungsaktionen und lehnten die Präsenz des Militärs in Kalifornien ab. Die Gruppe marschierte durch das Stadtzentrum und skandierte „Keine Abschiebungen mehr!“. Die Spannungen eskalierten, als ein Fahrzeug durch die Menge raste. Ob es Verletzte gab, war zunächst nicht bekannt. Ähnliche Proteste in Seattle führten dazu, dass die Eingänge eines Bundesgebäudes blockiert wurden, um den Transport festgenommener Einwanderer zu stören. Trotz wachsender Unruhe besteht die Trump-Regierung darauf, dass die Abschiebungen fortgesetzt werden. Größere „Keine Könige“-Proteste werden für Samstag erwartet, zeitgleich mit einer geplanten Militärparade in Washington.