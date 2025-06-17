Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Fahrzeuge fahren auf einer Autobahn im Norden Teherans, Iran, am Freitag, den 13. Juni 2025. Im Hintergrund sind Wohntürme und der Milad-Telekommunikationsturm zu sehen.
No Comment

Video. Teheraner fliehen, Konflikt zwischen Israel und Iran dauert an

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Teheran begann am Dienstagmorgen mit der Evakuierung, nachdem US-Präsident Donald Trump die sofortige Räumung der iranischen Hauptstadt aufgrund intensiverer israelischer Luftangriffe gefordert hatte.

Auf den Straßen Richtung Norden waren lange Verkehrsstaus zu sehen, da viele Bewohner der Hauptstadt Berichten zufolge versuchten, die Region am Kaspischen Meer zu erreichen. Tankstellen erlebten eine hohe Nachfrage, während Geschäfte und Teile des historischen Großen Basars geschlossen blieben.

Israels Luftangriffe auf Teheran schienen sich nach den Einschlägen am Montag, die den staatlichen Rundfunk Irans trafen, ausgeweitet zu haben. Evakuierungsbefehle wurden für Teile der Stadt erteilt, in der rund zehn Millionen Menschen leben.

Trumps Ankündigung erfolgte am fünften Tag der Feindseligkeiten zwischen Iran und Israel, während beide Seiten weiterhin Angriffe austauschen in einem Konflikt, der keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt.

