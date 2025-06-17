Video. Teheraner fliehen, Konflikt zwischen Israel und Iran dauert an

Auf den Straßen Richtung Norden waren lange Verkehrsstaus zu sehen, da viele Bewohner der Hauptstadt Berichten zufolge versuchten, die Region am Kaspischen Meer zu erreichen. Tankstellen erlebten eine hohe Nachfrage, während Geschäfte und Teile des historischen Großen Basars geschlossen blieben.
Israels Luftangriffe auf Teheran schienen sich nach den Einschlägen am Montag, die den staatlichen Rundfunk Irans trafen, ausgeweitet zu haben. Evakuierungsbefehle wurden für Teile der Stadt erteilt, in der rund zehn Millionen Menschen leben.
Trumps Ankündigung erfolgte am fünften Tag der Feindseligkeiten zwischen Iran und Israel, während beide Seiten weiterhin Angriffe austauschen in einem Konflikt, der keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt.