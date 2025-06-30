Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Ein Hubschrauber sprüht Wasser, um ein Feuer in Seferihisar nahe Izmir, Türkei zu löschen.
No Comment

Video. Türkei kämpft gegen Waldbrände während Hitzewelle in Europa

Zuletzt aktualisiert:

Waldbrände in der Türkei haben über 50.000 Menschen zur Evakuierung aus 41 Orten gezwungen und mehr als 200 Häuser sowie mehrere Geschäfte beschädigt.

Angesichts brütender Hitze und starker Winde mussten mehr als 50.000 Menschen aus 41 Orten in der Türkei evakuiert werden, darunter Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir und Hatay.

Mehr als 200 Häuser und mehrere Geschäfte wurden beschädigt, während Dutzende von Nutztieren verloren gingen.

Diese Katastrophe fällt mit einer extremen Hitzewelle zusammen, die weite Teile Europas erfasst hat, darunter Frankreich, Spanien und Portugal.

„Extreme Hitze ist kein seltenes Ereignis mehr, sie ist zur neuen Normalität geworden“, warnte UN-Generalsekretär António Guterres.

