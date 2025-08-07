Video. Im Wildnis ausgestorbene Berberlöwenjunge im Zoo werden umgesiedelt

Die Jungtiere, drei Weibchen und ein Männchen, haben die letzten Wochen im Außengehege des tschechischen Zoos mit ihren Eltern Khalila und Bart verbracht. Sie werden bald in andere Zoos, die am Zuchtprogramm beteiligt sind, wie den Beersheba Zoo in Israel, überführt.
Berberlöwen streiften einst durch Nordafrika, wurden aber in den 1960er Jahren in freier Wildbahn für ausgestorben erklärt. Es wird angenommen, dass weltweit weniger als 200 in Gefangenschaft leben.
Frühe Gespräche mit den marokkanischen Behörden über eine mögliche Wiedereinführung des Berberlöwen in seinen natürlichen Lebensraum haben stattgefunden. Eine Konferenz von Experten ist für Ende dieses Jahres oder Anfang 2026 geplant, um zu prüfen, ob ein solcher Schritt machbar wäre.