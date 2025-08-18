Video. Spanien verstärkt Feuerwehr wegen Rekordhitze und Waldbränden

Ministerpräsident Pedro Sánchez bestätigte am Sonntag den Einsatz der Truppen, womit die Zahl der an den Brandbekämpfungsmaßnahmen beteiligten Soldaten auf über 1.900 steigt. Die Behörden warten auf Flugzeugverstärkungen aus anderen europäischen Ländern.
Die Feuerwehr konzentriert sich weiterhin auf zwölf große Waldbrände in der Nähe der nordwestlichen Stadt Ourense. Der regionale Führer Alfonso Rueda erklärte, dass Evakuierungen und Ausgangssperren durchgeführt werden, um Häuser zu schützen.
Die spanische Wetterbehörde AEMET sagte Temperaturen von bis zu 45 °C voraus und warnte vor einem „extremen“ Brandrisiko. In diesem Jahr wurden bereits mehr als 158.000 Hektar zerstört.