Video. Ukrainische Drohnen treffen Kraftwerk Schatura bei Moskau, lösen Großbrand aus

Ein ukrainischer Drohnenangriff hat am Sonntag einen Brand im Kraftwerk Shatura in der russischen Region Moskau ausgelöst. Der Angriff traf eines der ältesten Kraftwerke des Landes, rund 120 Kilometer östlich der Hauptstadt.
Regionalgouverneur Andrei Worobjow erklärte, mehrere Drohnen seien auf dem Gelände des Kraftwerks abgestürzt. Weitere habe die Luftabwehr abgeschossen. Dabei brach ein Feuer aus. Meldungen über Opfer gibt es nicht.
Einsatzkräfte blieben vor Ort. Die Behörden stellten bei Frost Notstrom und mobile Heizanlagen bereit.
Der Angriff fällt in eine Phase, in der Russland weiter das ukrainische Stromnetz bombardiert. Kyjiw nimmt seinerseits Infrastruktur tief in Russland ins Visier.
Moskau erklärte, seine Streitkräfte hätten in der Nacht 75 ukrainische Drohnen abgeschossen, darunter mehrere über der Region Moskau und Dutzende über dem Schwarzen Meer und der Krim.