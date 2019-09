Euronews am Abend | Die Nachrichten vom 11. September 2019

Unser täglicher Nachrichtenüberblick dreht sich heute unter anderem um folgende Themen:

Boris Johnson in Bedrängnis: Ein schottisches Gericht hat die Zwangspause des britischen Parlaments für unzulässig erklärt. Nun liegt der Ball beim Supreme Court.

Heikler Besuch für die deutsche Bundesregierung: Der Hongkonger Aktivisten Wong spricht vor der Bundespressekonferenz. Das sorgt für scharfe Kritik aus China.

Heldin oder Kriminelle? An Carola Rackete scheiden sich die Geister. Während in Italien noch immer gegen die deutsche Kapitänin ermittelt wird, wurde sie nun in Spanien für ihren Mut geehrt.

Europas Olivenbäume in Gefahr: Ein aus Südamerika eingeschlepptes Bakterium tötet Millionen Pflanzen, ein Heilmittel gibt es nicht.

