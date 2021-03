no comment

Sie sind in Thailand natürlich die Stars am Nationalen Elefantentag. Die dressierten Dickhäuter im Elephant Royal Kraal Village in Ayutthaya können sogar Tanzeinlagen. Vor allem, wenn danach ein artengerechtes Büffet auf die Vierbeiner wartet.

Tieraktivisten verurteilen die Praxis der buddhistischen Mönche, Sie kritisieren widernatürliche Brutalitäten, die notwendig seien, um die Elefanten zu zähmen und sie dazu zu bringen, Urlauber auf sich reiten zu lassen.