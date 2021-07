Neuer Kampfjet für russisches Militär

no comment

In der Nähe von Moskau hat Russland im Rahmen einer feierlichen Präsentation den Prototyp eines neuen Kampfjets vorgestellt.

Der russische Präsident Wladimir Putin lobte in seiner Rede bei der Zeremonie die Eigenschaften des militärischen Flugzeugs: "Was wir heute in Zhukovsky gesehen haben, zeigt, dass die russische Luftfahrt ein großes Entwicklungspotenzial hat und unsere Flugzeugbauindustrie weiterhin neue wettbewerbsfähige Flugzeugdesigns entwickelt".

Der Prototyp soll bis 2023 marktreif sein, ab 2026 soll das Militär damit ausgestattet werden. Der Kampfjet soll doppelt so schnell wie die Schallgeschwindigkeit sein.