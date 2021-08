Frachter zerbricht in zwei Hälften

Vor der Küste Japans hat ein Frachter buchstäblich Schiffbruch erlitten und ist in zwei Hälften zerbrochen. Öl lief ins Meer, wie japanische Medien berichteten. Die 21-köpfige Besatzung habe gerettet werden können. Die Crimson Polaris hatte Holzchips geladen und war in Thailand in See gestochen.