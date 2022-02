no comment

Hunderte von Truckern, die die Straßen der kanadischen Hauptstadt aus Protest gegen die COVID-19-Beschränkungen blockieren, lassen nicht locker und bereiten sich auf ein mögliches hartes Durchgreifen der Polizei vor.

Die seit fast drei Wochen andauernden Auseinandersetzungen in Ottawa schienen zu eskalieren, als am Donnerstag zahlreiche Polizeibeamte in der Nähe des Parliament Hill eintrafen.

Die Demonstranten belagern Ottawa seit fast drei Wochen. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit nahm die Polizei in der Nähe des Parlamentshügels mindestens drei Personen fest, aber die Beamten setzten keine Gewalt ein.