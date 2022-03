Flüchtlingshilfe für Uschgorod - auch aus Deutschland

Die Nachbarländer der Ukraine, darunter die Slowakei, sind seit dem Beginn des Krieges das Ziel hunderttausender Flüchtlinge. Auch in Deutschland wollen Menschen den Vertriebenen unbürokratisch helfen - am besten an Ort und Stelle.

Aus Deutschland machte sich ein Konvoi mit Hilfsgütern auf den Weg. Diese waren für Uschgorod bestimmt. Die Stadt liegt kurz hinter der slowakisch-ukrainischen Grenze und ist bisher von Gefechten verschont geblieben.

Ukrainische Flüchtlinge: Über Przemsyl nach ganz Europa

Auf slowakischer Seite wurden die Hilfsgüter aus Deutschland abgeladen und anschließend nach Uschgorod gebracht. In der Stadt gibt es großen Bedarf, sei es für Flüchtlinge, die erst einmal hier bleiben - in der Hoffnung, bald in ihre Heimatorte zurückkehren zu können. Oder sei es für solche, die in Uschgorod nur kurz Halt machen, um dann ins Ausland weiterzureisen. Ein Dutzend Flüchtlinge nutzte das Angebot des zurückkehrenden Hilfskonvois, vorerst in Deutschland Unterschlupf zu finden.