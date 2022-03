Julian Assange heiratet im Gefängnis

WikiLeaks-Gründer Julian Assange hat seine Verlobte Stella Moris im Belmarsh-Gefängnis geheiratet. Sie ist auch die Mutter zweier seiner Kinder.

Assange sitzt in dem Hochsicherheitsgefängnis, seit er 2019 in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen wurde. Er kämpft gegen die Auslieferung an die USA, wo er wegen der Veröffentlichung geheimer Akten zu den Kriegen im Irak und in Afghanistan verurteilt werden soll.