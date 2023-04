Sudan: Evakuierungsmissionen gehen weiter - Evakuierte berichten von Angst und Terror

Von Euronews mit AP, dpa, AFP

Die Evakuierungsoperationen aus dem umkämpften Sudan laufen weiter. Die Menschen, die in ihre Länder zurückgeflogen werden, sind erleichtert, es lebend aus dem Sudan geschafft zu haben - wie hier in Paris, wo am Mittwochmorgen eine Maschine mit 245 Menschen an Bord gelandet ist.

"Wir haben eine Woche des Chaos durchlebt, und sind jetzt erleichtert, zu hause zu sein", sagt ein Franzose, der gerade in Paris gelandet ist. "Es war unwahrscheinlich, dass dabei niemand stirbt. Es gibt einige Verwundete, die es allerdings schaffen werden. Ansonsten sind wir froh, dass es dieses Ende genommen hat."

"Ich fühlte mich wie gelähmt"

"Seit dem ersten Tag des Gewaltausbruchs hatte ich das Gefühl, gelähmt zu sein", sagt eine junge Frau, die ebenfalls an Bord der Maschine war. "Ich wusste nicht, was ich tun soll und wie ich rauskommen kann. Der Flughafen war geschlossen, wir konnten nicht weg."

Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen 2148 Menschen evakuiert und in die saudische Küstenstadt Dschidda gebracht.

Bundeswehr beendet Evakuierung

Auch Deutschland flog in den vergangenen Tagen mehr als 700 Menschen aus dem Land aus, darunter 197 Deutsche. Die Bundeswehr hat ihre Evakuierungsflüge vorerst abgeschlossen.

Auch Großbritannien hat bisher mehr als 200 Britinnen und Briten aus dem Sudan ausgeflogen. Innenministerin Suella Braverman sagte dem Sender Sky News am Mittwoch, 200 bis 300 Menschen seien an Bord britischer Militärmaschinen aus dem umkämpften Land gebracht worden.

Es gebe vergleichsweise viele Briten im Sudan im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Schätzungen gehen von bis zu 4000 Menschen aus, die von Großbritannien evakuiert werden wollen.