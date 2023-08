Erdwärme in Berlin: Der Weg aus der deutschen Energieabhängigkeit?

Markus Schreiber/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

euronews

In Berlin soll an drei Orten nach Erdwärme gebohrt werden, darunter auf dem stillgelegten Flughafen Tegel. Die Bundesregierung will, dass bis 2030 zehnmal mehr Erdwärme ins Wärmenetz eingespeist wird, als das derzeit der Fall ist.