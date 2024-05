Russische Offensive: Wowtschansk wird evakuiert

Von Euronews mit AP

Nach einer erneuten russischen Offensive am Freitag wird nun Wowtschansk evakuiert.

WERBUNG

Tausende Zivilisten mussten wegen der russischen Bodenoffensive im Nordosten der Ukraine fliehen. Städte und Dörfer sind vermehrt unter Artillerie- und Mörserbeschuss geraten.

Der Brennpunkt der Kämpfe liegt momentan bei der Stadt Wowtschansk. Russische Streitkräfte versuchen, die ukrainischen Verteidigungslinien bei Wowtschansk abseits der Front, die weiter südöstlich verläuft, zu durchbrechen.

Wolodymyr Tymoschko, Leiter der Regionalpolizei von Charkiw, sagte, die russischen Streitkräfte befänden sich in den Außenbezirken der Stadt und näherten sich aus drei Richtungen.

Russland gibt an, mehrere Dörfer eingenommen zu haben

Russland gab am Sonntag an, es habe am Wochenende insgesamt neun Dörfer eingenommen. Die Ukraine erklärte, die Kämpfe dauerten an und sie wehre Angriffe ab. Hunderte Zivilisten wurden aus der Nähe der Front und Kämpfe evakuiert.

Nach Angaben von CNN bestreitet der Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Syniehubow, dass fünf Dörfer in der Region Charkiw eingenommen wurden.

"Schwere Kämpfe dauern in Strilecha, Pylyna, Borysivka, im Gebiet von Oliynykove und Ohirtseve an. Die Kämpfe gehen in der Umgebung der Siedlungen weiter, die in der "Grauen Zone" lagen […] Es besteht keine Bedrohung für eine Bodenoperation für Charkiw. Die Verteidigungskräfte tun alles, um ihre Positionen zu halten. Alle Regierungsbehörden arbeiten vor Ort", sagte Syniehubow.