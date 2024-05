Debatte der EU-Spitzenkandidaten: Von der Leyen hält an Meloni fest

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in einer Live-Debatte im Parlament ihre Absicht klargestellt, mit Giorgia Melonis Fratelli d'Italia zusammenzuarbeiten.

Eine Koalition zwischen ihrer Mitte-Rechts-Partei, der Europäischen Volkspartei (EVP), und den Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni sei definitiv eine Option, sagte die amtierende Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, am Donnerstag bei der Debatte der fünf Parteivorsitzenden der Eurovision und stellte klar, dass die italienische Ministerpräsidentin drei Kriterien für künftige Partner erfülle: Sie sei für die EU, gegen Russlands Wladimir Putin und für die Rechtsstaatlichkeit.

Die EVP ist die einzige etablierte Partei, die keine Erklärung unterzeichnet hat, in der sie sich verpflichtet, nicht mit rechtsextremen Kräften wie den Europäischen Konservativen und Reformisten (EKR) und der Fraktion Identität und Demokratie (ID) zusammenzuarbeiten, die mit den EU-Liberalen um den Einzug in das nächste Parlament kämpfen. Beide Parteien waren in der Debatte nicht vertreten, obwohl ihre Geister die Diskussion zwischen den Kandidaten dominierten.

Der ECR gehören Parteien wie die spanische Vox, die französische Reconquête und die italienischen Fratelli d'Italia an, während die ID Salvinis Lega und Marine Le Pens Rassemblement National umfasst.

Linke, Grüne, Liberale und Demokraten greifen Ursula von der Leyen an

Die vier Spitzenkandidaten der Fraktionen der Linken, der Grünen, der Liberalen und Demokraten von Renew Europe und der Sozialisten und Demokraten (S&D) warfen von der Leyen Annäherungsversuche an die Rechtsextremen vor.

"Ich betrachte ECR und ID nicht als demokratische Kräfte, weil sie eine andere Vision von Europa haben", sagte der sozialdemokratische Spitzenkandidat Nicholas Schmit während der Debatte.

Schmit versicherte, dass er niemals mit der extremen Rechten zusammenarbeiten würde, und fragte von der Leyen, was es für sie bedeute, pro-europäisch zu sein: "[Melonis] Vorstellung von Europa ist nicht dieselbe, die Sie haben".

"Sie [die rechtsextremen Parteien] sind absolut gegen Europa, sie wollen Europa von innen heraus demontieren", sagte der liberale Spitzenkandidat der EU, Sandro Gozi von Emmanuel Macrons Partei Renaissance.

Von der Leyen machte deutlich, dass sie nicht beabsichtigt, sich mit der gesamten ECR-Fraktion zu verbünden, sondern nur mit den Teilen, die die drei Kriterien erfüllen, auch wenn sie und Meloni in Fragen wie den LGBTQI-Rechten nicht die gleichen Ansichten teilen, sagte sie.

Die fünf Kandidaten diskutierten über Themen, die von der Wirtschaft über die Verteidigung bis hin zu Migration und Klima reichten. Es war das letzte Kräftemessen der Parteien, bevor die Wähler am 6. und 9. Juni an die Urnen gehen.

Ein Blick auf einige der wichtigsten Momente, die das Gespräch prägten.

Ausschluss der niederländischen liberalen Partei VVD "jetzt", fordert Reintke

Unter dem Druck der Befragung gab Gozi zu, dass die Entscheidung der VVD, eine Koalitionsregierung mit der rechtsextremen Partei von Geert Wilders einzugehen, ein "großer Fehler" gewesen sei.

"In diesem Parlament werden wir immer nein zu einem Bündnis mit der rechtsextremen Partei sagen", sagte er und betonte, dass es noch keine Regierung gebe und seine Fraktion sich nun auf die EU-Wahlen konzentriere.

Anfang dieser Woche kündigte die Vorsitzende seiner Fraktion, die französische Abgeordnete Valerie Hayer, an, dass die Fraktion über einen Ausschluss der niederländischen VVD abstimmen werde - allerdings erst nach den Wahlen am 10. Juni.

Die Grüne Terry Reintke und der Liberale Sandro Gozi Philippe BUISSIN/EP

Reintke erinnerte an die Erfahrungen in ihrem Heimatland Deutschland in den 1930er Jahren und warnte vor den Gefahren eines Rechtsrucks, wie ihn Umfragen für die nächste fünfjährige Legislaturperiode vorhersagen.

"Wir müssen jetzt ein klares Signal setzen", forderte die Spitzenkandidatin der Grünen und warnte ihre Mitkandidaten davor, mit den Parteien zu paktieren.

VDL: Die EU braucht mehr "Eigenmittel" zur Finanzierung der Verteidigung

Nach Russlands militärischer Aggression in der Ukraine hat die EU das Land finanziell und militärisch unterstützt und sich gleichzeitig verpflichtet, mehr in ihre nationalen Verteidigungsindustrien und -fähigkeiten zu investieren.

Die Parteien (und Mitgliedsstaaten) haben jedoch unterschiedliche Ansätze verfolgt.

Gozi sprach sich dafür aus, die Verteidigung durch gemeinsame Anleihen zu stärken, und Reintke sprach von einem europäischen Verteidigungsfonds.

Von der Leyen betonte, dass es nur zwei Möglichkeiten gebe, den Ausbau der Verteidigungsindustrie in der EU zu finanzieren: Beiträge der Mitgliedstaaten oder neue EU-Mittel.

"Ich denke, es ist an der Zeit, über eigene Mittel für die europäische Ebene zu sprechen. Man kann der europäischen Ebene keine Aufgaben geben, ohne sie zu finanzieren", sagte von der Leyen.

Die Kommissionspräsidentin erinnerte auch an die Idee des Griechen Mitsotakis, einen Luftverteidigungsschild für Europa einzurichten, um die Bemühungen zur Verbesserung der Verteidigungs- und Sicherheitsfähigkeiten der EU zu beschleunigen.

"Wir müssen dafür sorgen, dass die Zersplitterung in der EU aufhört und dass wir gemeinsame europäische Projekte haben", sagte sie.

Für Terry Reintke von den Grünen muss die EU auch ihre Abstimmungsregeln im Rat reformieren, um zu verhindern, dass ein einzelnes Mitgliedsland außenpolitische Entscheidungen zum Scheitern bringt, wie es Ungarns Orbán mit den Sanktionspaketen gegen Russland getan hat.

"Wir müssen auch endlich die Einstimmigkeit im Rat beenden, wenn es um die Verteidigungs- und Außenpolitik geht, wir können Leuten wie Viktor Orbán kein Veto über unsere Sicherheit geben", sagte Reintke.

Das Leben der EU-Bürger würdigen, die Rechtsextremisten bekämpfen

In der letzten Eurobarometer-Umfrage waren zwei der drei wichtigsten Anliegen der Bürger die Bekämpfung der Armut und die Schaffung neuer Arbeitsplätze - dennoch spielten soziale Fragen in der Debatte gegenüber Verteidigung, Außenpolitik und Sicherheit die zweite Geige.

Schmit, der jetzt das Amt des EU-Kommissars für Beschäftigung bekleidet, betonte die Notwendigkeit, in die Menschen zu investieren, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern, einen angemessenen Lebensstandard zu gewährleisten, die Armut zu verringern und Chancengleichheit für alle zu schaffen.

Unterstützt wurde der Luxemburger vom Spitzenkandidaten der Linken, Walter Baier, der zu Beginn seiner Rede daran erinnerte, dass in der Debatte über Probleme aus dem wirklichen Leben gesprochen werden müsse.

Baier zufolge sind die Wurzeln des Aufstiegs der extremen Rechten sozialer Natur.

"Wenn wir den Menschen kein menschenwürdiges Leben, keine menschenwürdigen Wohnungen und keine sicheren Arbeitsplätze geben, werden wir die extreme Rechte in Europa nicht besiegen können", betonte Linken-Spitzenkandidat Walter Baier.