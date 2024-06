Von Euronews

In der letzten Folge unserer Reihe zum Europawahlkampf kommen eine belgische Fotografin und ein Kandidat der litauischen Liberalen zum Thema Unterstützung der Ukraine zu Wort.

WERBUNG

Hélène aus Brüssel will eine bessere Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge in ihrem Land, und der Kandidat der litauischen Liberalen Union Eugenijus Gentvilas will sich im Falle seiner Wahl für eine stärkere Unterstützung der Ukraine durch die EU und für eine europäische Verteidigungsunion einsetzen.