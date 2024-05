Wir sprechen mit Ilham Aliyev über seine Ambitionen als Gastgeberland und Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. In Berlin sprach er über eine strategische Partnerschaft mit der EU. Er forderte die ölproduzierenden Länder auf, mehr zu zahlen.

WERBUNG

Während der Countdown für Aserbaidschan als Gastgeber der COP29 läuft, sprechen wir mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev über seine Ambitionen als Gastgeberland und die Maßnahmen, die zur Bekämpfung des Klimawandels ergriffen werden müssen. Auf dem Petersberger Klimadialog in Berlin sprach er über eine strategische Partnerschaft mit der EU und die Bedeutung eines Landes, das fossile Brennstoffe produziert, als Gastgeber der COP. Er forderte die ölproduzierenden Länder auf, mehr zu zahlen, um das Problem zu lösen.

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hat die Erdöl produzierenden Länder aufgefordert, mehr zu zahlen, um zur Bewältigung der globalen Klimaprobleme beizutragen. In seiner Rede auf dem 6. Petersberger Klimadialog sagte er: „Solidarität ist ein integraler Bestandteil der Finanzierung und der Art und Weise, wie wir erfolgreich sein werden“, und fügte hinzu: „Jedes Land sollte, je nach seinen finanziellen Möglichkeiten und je nach der Agenda, seinen Teil der Aufgabe erledigen.“

Aserbaidschan bereitet sich auf die diesjährige Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29) vor, die im November in Baku stattfinden wird. Präsident Aliyev sprach über die Ziele, die sein Land mit der Veranstaltung verfolgt. „Wir wollen ein Umfeld schaffen, das für alle Beteiligten angenehm ist. Wir haben große Erfahrung im Brückenbau in der blockfreien Bewegung.“ Er betonte auch die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und sagte: „Wir arbeiten aktiv mit den Ländern der Europäischen Union zusammen. Wir haben eine beschlossene strategische Partnerschaft unterzeichnet.“

Auf der letztjährigen COP28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten standen die Produktion und Nutzung fossiler Brennstoffe im Mittelpunkt der Agenda. Präsident Aliyev hält es für eine positive Entwicklung, dass Länder, die fossile Brennstoffe produzieren, an der Spitze der COP stehen, und er hofft, dass das den Übergang erleichtern wird. „Beurteilen Sie uns nicht nach dem, was wir haben. Beurteilen Sie uns danach, wie wir mit dem umgehen, was wir haben... nach unserer Agenda“, sagte er und fügte hinzu: „Wir arbeiten bereits mit vielen ölproduzierenden Ländern zusammen, um eine Art Solidaritätspaket vor der COP zu schnüren.“

Die internationale Zusammenarbeit wird auch durch die Troika gestärkt, eine Partnerschaft mit den Präsidentschaften der Vereinigten Arabischen Emirate (COP28), Aserbaidschans (COP29) und Brasiliens (COP30), um die Zusammenarbeit zu fördern und Ambitionen anzuregen.