Die dritte internationale Konferenz zur Minenräumung wurde in Baku und Zangilan in Aserbaidschan abgehalten. Das Land zählt zu den fünf am stärksten verminten Ländern weltweit.

Über 300 Vertreter aus 75 Ländern versammelten sich, um Strategien zur Mobilisierung finanzieller Mittel zur Minderung der Umweltauswirkungen von Landminen und anderen explosiven Kriegsrückständen zu besprechen.