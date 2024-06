Ein neuer WHO-Bericht zeigt, wie sich bestimmte Branchen auf die Gesundheit und die vorzeitige Sterblichkeit in Europa auswirken.

Einem neuen Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge verursachen nur vier Industrien jedes Jahr 2,7 Millionen Todesfälle in der Europäischen Region.

Tabak, stark verarbeitete Lebensmittel (UPF), fossile Brennstoffe und Alkohol sind für fast ein Viertel aller Todesfälle in der Region "ganz oder teilweise verantwortlich", heißt es in dem Bericht.

"Vier Industrien töten jeden Tag mindestens 7.000 Menschen in unserer Region. Dieselben großen Wirtschaftsunternehmen blockieren die Regulierung, die die Öffentlichkeit vor schädlichen Produkten und Marketing schützen und die Gesundheitspolitik vor der Einmischung der Industrie bewahren würde", sagte Dr. Hans Kluge, WHO-Regionaldirektor für Europa, in einer Erklärung.

In der Untersuchung wird detailliert beschrieben, wie diese Industrien Marketingtaktiken einsetzen, um ihre Gewinne auf Kosten der öffentlichen Gesundheit zu steigern.

"Der Bericht stellt fest, dass die Industrie nach ähnlichen Spielregeln vorgeht, um ihre Gewinne zu maximieren, ihre Marktmacht zu vergrößern und das beste Umfeld zu schaffen, in dem sie weiter expandieren kann, und dass die Versuche zur Eindämmung ihrer negativen Auswirkungen auf die Gesundheit in Frage gestellt werden", so Kluge.

Die WHO Europa drängt auf strengere Vorschriften für die Vermarktung gesundheitsschädlicher Produkte, die Vermeidung von Interessenkonflikten und die Bekämpfung von Monopolen.

Wie kommerzielle Industrien die Gesundheit beeinflussen

Dem Bericht zufolge verursacht der Tabakkonsum jährlich 1,1 Millionen Todesfälle in der Region, während Alkoholkonsum für mehr als 420.000 Todesfälle verantwortlich gemacht wird.

Fossile Brennstoffe verursachen jährlich mehr als eine halbe Million Todesfälle in der Region, während eine Ernährung mit einem hohen Anteil an verarbeitetem Fleisch, Natrium, zuckerhaltigen Getränken und Fett dem Bericht zufolge etwa 390.000 Todesfälle pro Jahr in der Region zur Folge hat.

Der WHO zufolge versuchen Unternehmen, die Politik zu beeinflussen, sich als "wichtige Partner der Regierungen bei der Bekämpfung der mit ihren Produkten verbundenen Gesundheitsschäden" zu präsentieren und von den Schäden ihrer Produkte abzulenken.

Ein in dem Bericht genanntes Beispiel ist das Tabakunternehmen Philip Morris International, das Beatmungsgeräte für die COVID-19-Maßnahmen spendete.

In einer weiteren Fallstudie beschreibt der Bericht, wie die Industrie eine PR-Kampagne gegen eine Steuer auf zuckergesüßte Getränke in Estland einsetzte.

"Zu den Taktiken der Industrie gehören die Ausbeutung gefährdeter Menschen durch gezielte Marketingstrategien, die Irreführung der Verbraucher und falsche Behauptungen über die Vorteile ihrer Produkte oder deren Umweltfreundlichkeit", so Kluge weiter.

Der belgische Vizepremierminister und Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke, der den Bericht vorstellte, sagte: "Unsere derzeitigen Bemühungen reichen noch nicht aus, um die gesundheitsschädlichen Praktiken der kommerziellen Akteure und insbesondere der gesundheitsschädlichen Industrien zu regulieren."

"Ich fordere alle neu gewählten europäischen Parlamentarier und politischen Entscheidungsträger auf, das Ausmaß dieses Problems und die weitreichenden Auswirkungen, die die Praktiken der Industrie auf die öffentliche Gesundheit und unsere demokratischen Prozesse haben, zu erkennen", fügte er hinzu.

Als Reaktion auf den Bericht sagte Rebeca Fernández, die wissenschaftliche Direktorin von FoodDrinkEurope, die die europäische Lebensmittel- und Getränkeindustrie vertritt und in dem Abschnitt über zuckergesüßte Getränke ausdrücklich genannt wird, dass es "unverantwortlich und unverschämt irreführend sei, den Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln mit der Tabakindustrie und der Industrie für fossile Brennstoffe in Verbindung zu bringen."

"Wir alle brauchen Lebensmittel - und wir alle brauchen verarbeitete Lebensmittel", fügte sie hinzu und wies darauf hin, dass der WHO-Bericht nicht darauf hinweise, dass es "keine vereinbarte Definition" für ultraverarbeitete Lebensmittel gebe.