Italiens längster Fluß trocknet aus: Was für Folgen hat das?

Im vergangenen Monat haben die Einwohner der norditalienischen Stadt Boretto entdeckt, dass sich der breite Abschnitt des Po, der direkt nördlich ihrer Kleinstadt verläuft, in einen Strand verwandelt hatte.

Der hell goldene Sand erstreckte sich über etwa 10 Meter in Richtung Flussmitte, die Einwohner nutzten das neu entstandene Terrain, um spazieren zu gehen und ihre Hunde auszuführen.

An anderen Stellen sank der Wasserstand so weit ab, dass die Überreste eines Panzers aus dem Zweiten Weltkrieg sowie die verfallenen Mauern einer mittelalterlichen Stadt zum Vorschein kamen.

Der Po ist der längste Fluss Italiens.

An einer Überwachungsstation in Boretto sieht Alessio Picarelli, Leiter der Interregionalen Agentur für den Po (AIPO), an den Mess-Ergebnissen, dass der Po 2,9 Meter unter dem Pegelnullpunkt und damit drastisch unter dem saisonalen Durchschnitt lag.

Eine lebenswichtige Wasserquelle ist in Gefahr

Der italienische Fluss Po fließt rund 650 km von den schneebedeckten Alpen im Nordwesten bis zum wilden Po-Delta im Osten, bevor er sich in die Adria ergießt.

In seinem Verlauf nährt der große Wasserweg die ausgedehnten fruchtbaren Ebenen Norditaliens, in denen die Landwirtschaft seit Generationen gedeiht. Diese mit Feldfrüchten bedeckten Ebenen werden als Kornkammer Italiens bezeichnet und erwirtschaften etwa 40 % des italienischen BIP.

Im Moment jedoch ist das normalerweise lebensspendende Wasser des Po plötzlich zu einer unerwarteten Bedrohung geworden. Der dramatisch niedrige Wasserstand des Flusses hat dazu geführt, dass Meerwasser flussaufwärts zurückgesaugt wird.

Im Po-Delta, in der Nähe der Flussmündung, erklärt Giancarlo Mantovani, Direktor eines Konsortiums, das den Regionalpark schützt, dass der Wasserstand hier höher ist als weiter flussaufwärts.

"Das liegt daran, dass das Vakuum, das durch den Mangel an Flusswasser entstanden ist, durch Meerwasser aufgefüllt wird", sagt er, das zudem in einigen Gebieten flussaufwärts zurückfließt. Für die Landwirte in der Region bedeutet dies, dass Salzwasser in den Boden sickert und die Pflanzen vergiftet, die verwelken.

"Das ist ein ernsthaftes Problem für die Artenvielfalt hier, weil die Gräben und Wasserwege austrocknen", sagt Mantovani.

Ein Zeichen des Klimawandels

Die rekordverdächtig niedrigen Wasserstände, die die AIPO-Agentur normalerweise erst im August misst, sind zum Teil auf die ausbleibenden Niederschläge in Norditalien zurückzuführen.

"Normalerweise sollte es alle ein bis zwei Wochen regnen", sagt Mantovani, "aber jetzt hat es seit drei Monaten nicht mehr geregnet."

Die Probleme beginnen bereits in den Bergen, wo die Schneefälle auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren sind und 50 Prozent unter dem saisonalen Durchschnitt liegen. Auch die Gletscher in den Alpen, die den Fluss speisen, schrumpfen von Jahr zu Jahr. Auf dem Monte Viso, einem Berg nahe der französischen Grenze, wo der Po entspringt, taut der Permafrost auf und lässt die Felsen abbröckeln.

Die Situation lässt die Alarmglocken läuten, wenn es um die Auswirkungen des Klimawandels auf ein Gebiet geht, das so stark vom Wasser des Flusses abhängig ist.

Diese Saison war bereits eine deutliche Warnung, dass die Erwärmung des Planeten das fruchtbare Ackerland und das nährstoffreiche Delta Italiens in ein salziges Ödland verwandeln könnte, wodurch Hunderttausende Existenzen gefährdet wären. "Es ist eine 360-Grad-Katastrophe", sagt Mantovani.

Wasserkrise im Sommer

Der niedrige Wasserstand des Po ist besonders besorgniserregend, da die Landwirte bis vor kurzem noch nicht einmal begonnen hatten, das Wasser für die Bewässerung ihrer Felder zu entnehmen.

Aufgrund der globalen Erwärmung hat sich der Zeitraum, in dem Wasser aus dem Fluss für die Bewässerung der Felder benötigt wird, von März bis September verlängert.

Angesichts des warmen und sonnigen Frühlings haben die Landwirte begonnen, Wasser abzupumpen, mussten aber feststellen, dass es salzig ist. Es ist ein Teufelskreis, denn wenn die Landwirte jetzt Wasser abpumpen, kann der Pegel des Flusses weiter sinken, wenn sich das Wetter nicht bald ändert, was zu Wasserknappheit führt.

"Die Dürre in der Po-Ebene bedroht mehr als 30 % der nationalen landwirtschaftlichen Produktion, darunter Tomatensauce, Obst, Gemüse und Weizen."

"Die Dürre in der Po-Ebene bedroht mehr als 30 Prozent der nationalen landwirtschaftlichen Produktion, darunter Tomatensoße, Obst, Gemüse und Weizen sowie die Hälfte des Viehbestands des Landes", so die Agrarlobby Coldiretti in einer Erklärung. "Wenn die Trockenheit anhält, werden die Landwirte gezwungen sein, Wasser über eine Notbewässerung bereitzustellen."

Die Rolle der Wasserstraße neu überdenken

Anstatt den Po nur als riesiges Reservoir zu betrachten, das es auszubeuten gilt, fordern Experten den dringenden Schutz und die Erhaltung der Wasserstraße als ökologisches System. Die Landwirte setzen derzeit Wasserdüsen zur Bewässerung ihrer Felder ein, wodurch ein großer Teil des Wassers durch Verdunstung verloren geht.

Legambiente, ein nationaler Umweltverband, fordert die Landwirte auf, stattdessen in den Boden eingelassene Rohre zu verwenden, um das Wasser zu leiten - so würde weniger Wasser verschwendet.

Coldiretti setzt sich dafür ein, dass Regenwasser anstelle von Flusswasser für die Landwirtschaft genutzt wird.

"In einem Land, in dem jährlich etwa 300 Milliarden Kubikmeter Wasser fallen, von denen aber aufgrund infrastruktureller Mängel nur 11 Prozent zurückgehalten werden, sind Wartung, Einsparung, Rückgewinnung und Wiederverwendung von Wasser erforderlich", so die Lobby. "Wir appellieren an die zuständigen Stellen, ein Wassermanagementprojekt zu entwickeln, indem sie ein Netz von Reservoirs in der Region aktivieren."

"Die Stadt Reggio Emilia leistet Pionierarbeit, um die Abhängigkeit von den Gewässern des Po zu verringern, indem sie Abwässer recycelt."

Die Stadt Reggio Emilia leistet Pionierarbeit bei der Verringerung der Abhängigkeit von den Gewässern des Po durch die Wiederverwendung von Abwässern. Mit dieser Technik werden 5 Millionen Kubikmeter Wasser für die Bewässerung der landwirtschaftlichen Flächen gewonnen.

Im Delta hat Mantovanis Konsortium zwei Barrieren in Flussarmen installiert, um die Aufnahme von Salzwasser aus dem Meer zu verhindern. "Diese Barrieren ermöglichen es uns, das Meerwasser umzuleiten und mit dem wenigen Süßwasser, das aus den Bergen kommt, Reserven zu schaffen", sagt er.

Dieses Wasser wird in Behältern und Kanälen gesammelt, um es in Momenten zu nutzen, in denen das Delta nur noch Salzwasser enthält, was durchaus möglich sei.

Da in den nächsten Wochen kaum Niederschläge zu erwarten sind, erklärt Mantovani, dass die dringendste und wichtigste Maßnahme darin besteht, dass jeder, der Wasser aus dem Fluss nutzt, seinen Verbrauch reduziert.

"Wenn es kein Wasser gibt, muss jeder Anwohner am gesamten Flusslauf seinen Teil dazu beitragen, seinen Verbrauch zu senken", sagt er.